Важной частью автомобиля является тормозная система, состоящая из таких элементов, как тормозные колодки, барабан и диск. Все эти детали взаимосвязаны между собой, но главную роль играют фрикционные накладки, являющиеся частью колодок.

Колодки напрямую связаны с тормозным диском или барабаном, поэтому накладки на тормозные колодки считаются важным компонентом в функционировании всей системы. Они обеспечивают создание тормозного момента благодаря возникающим силам трения. Эти элементы поглощают в себя кинетическую энергию автомобиля, превращая ее в тепловую. Таким образом происходит уменьшение скорости и окончательная остановка грузовика. Из-за того, что на детали действует повышенное трение, они производятся из высокоустойчивого к износу материала, позволяя предотвратить преждевременное стирание барабана и диска.

Виды и устройство накладок

Условно происходит разделение на типы, которые отличаются по назначению, устройству и материалу изготовления. Различают два типа элементов, которые предназначены для разных целей:

Для использования с барабаном;

Для использования с диском.

Внешне эти элементы также отличаются друг от друга. Детали первого типа выглядят как пластина в виде дуги, где радиус снаружи равен радиусу барабана во внутренней части. Во время нажатия на тормоз, накладки упираются в барабан и скорость грузовика уменьшается. Рабочая площадь у таких накладок достаточно большая. Чтобы усилие равномерно распределялось, на механизме тормоза каждого колеса расположено по две детали, симметрично друг напротив друга.

Для дисковых тормозов накладки выглядят как пластины изогнутой формы и имеющие небольшую толщину. Это позволяет обеспечивать наибольшую поверхность контакта с диском. В устройстве такого типа применяются по две колодки.

Места установки у накладок также могут отличаться:

Для колесного тормоза бывают передние, задние и универсальные;

Для ручника на грузовиках.

Материалы, из которых изготавливаются элементы, бывают:

Асбестовые;

Безасбестовые.



Технологий изготовления всего две: холодное и горячее прессование. Меньшую стоимость имеют элементы, изготовленные при холодном прессовании, и, соответственно, эксплуатационный срок у них значительно ниже, чем у выполненных под горячим прессом.

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На что обратить внимание при выборе?

Во время эксплуатации толщина накладок уменьшается, а это в свою очередь сказывается на эффективности работы тормозной системы. Срок использования одной накладки приблизительно доходит до 30 тысяч километров. Если условия эксплуатации автомобиля сложные, например, работа проводится в пыли и грязи, то износ происходит быстрее и замену надо проводить чаще. Допустимой считается толщина накладки равная 2-3 мм. Заменять изношенные необходимо только теми, которые подходят по характеристикам к вашему грузовику. Следует учитывать ширину, толщину и длину, которые указываются на упаковке. Только так можно обеспечить нормальное функционирование тормозной системы.