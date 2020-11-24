Тормозные колодки и диски – детали автомобиля, которым приходится выдерживать значительные нагрузки. Поэтому регулярный износ и, как следствие, необходимость их замены – закономерный результат.

Халатность в этом вопросе может иметь серьезные последствия. Как узнать, что эти элементы тормозной системы время менять, и как правильно это сделать?

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Определять степень износа тормозных колодок и дисков лучше всего во время сезонной замены шин;

Тормозные диски и колодки нужно заменять парами на каждой оси;

Для корректной работы системы активной безопасности важно, чтобы все расходные материалы и запчасти, которые используются в тормозной системе, включительно с дисками и колодками, соответствовали спецификациям автопроизводителей;

Для корректной работы системы активной безопасности важно, чтобы все расходные материалы и запчасти, которые используются в тормозной системе, включительно с дисками и колодками, соответствовали спецификациям автопроизводителей; Новые тормозные колодки и диски обязательно нужно обкатать.

Определяем степень износа



Получить полный доступ к тормозным колодкам и дискам легче всего во время сезонной замены шин, когда колесо снято. Нормальной остаточной толщине фрикционного слоя накладки из специальных устойчивых к истиранию и перепадам температуры материалов) считается величина не менее 3,5 мм.

Чтобы не прикидывать “на глаз” и не измерять толщину штангенциркулем, можно положиться на тормозные колодки с датчиком износа. Он может быть или электронным (тогда сигнал поступит на панель управления, и загорится соответствующий индикатор), или механическим (это металлическая пластина, которая по мере износа фрикционного слоя начинает цеплять тормозной диск и издавать характерный скрип).

Круговые царапины и борозды на тормозном диске, появление металлической стружки на нем тоже свидетельствуют о том, что колодки износились. Да и сам диск с такими повреждениями тоже работает недостаточно эффективно и требует, как минимум, восстановления (хотя замена на Новый – всегда более надежный и безопасный вариант).

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Еще один признак износа тормозного диска – поведение самого авто. Если тормозной путь становится длиннее, педаль тормоза увеличивает ход, при торможении ощущается заметная вибрация или автомобиль ведет в сторону, это значит, - время посетить СТО.

Кстати, чаще всего приходится менять именно колодки: их жизненный цикл в 2-3 раза короче, чем у тормозных дисков. Кроме того, быстрее изнашиваются детали передних колес: основная нагрузка приходится именно на них. Как тормозные колодки, так и тормозные диски, расположенные на передней оси, служат примерно в три раза меньше, чем их собратья на задних колесах.

Независимо от того, что подлежит замене: диски или колодки - меняются эти детали непременно на каждой оси, в паре. Проверку состояния элементов тормозной системы лучше доверить квалифицированным специалистам сервисного центра с хорошей репутацией.

Выбираем тормозные колодки и диски



В вопросах безопасности не стоит идти на компромиссы и фокусироваться на экономии. Как альтернативу оригинальным запчастям стоит рассматривать исключительно аналоги от известных брендов. Ассортимент продукции Bosch для европейского рынка тормозных систем, например, насчитывает более чем 1500 наименований тормозных дисков и свыше 2000 наименований тормозных колодок, и охватывает практически все распространенные в Европе марки и модели автомобилей.

Следует учитывать и еще один важный момент. Сегодня практически все современные автомобили выпускаются с антиблокировочной системой ABS или электронной системой динамической стабилизации ESP®. И очень важно, чтобы все “расходники”, которые используются в тормозной системе, в частности диски и колодки, соответствовали спецификациям автопроизводителей. Иначе расчетные параметры, которыми руководствуются системы активной безопасности, когда вносят свои поправки в процесс торможения или берут его на себя, могут расходиться с реальными. А это уже чревато нежелательными последствиями.

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Выбор типа дисков (глухих, вентилируемых или перфорированных) определяется особенностями автомобиля. Современным стандартом являются вентилируемые диски. Они состоят из двух фрикционных колец (их еще называют “блинами”), между которыми располагаются специальные каналы для отвода тепла. Авто средней мощности для спокойной езды без резких разгонов и торможений достаточно для простой цельной конструкции. А любители мощных спортивных авто и высоких скоростей чаще всего отдают предпочтение перфорированным тормозным дискам и колодкам с керамическими накладками.

Обкатка дисков и колодок после замены

Новые тормозные колодки и диски обязательно нуждаются в обкатке:

После выезда с СТО на прямую и безопасную дорогу выполните несколько циклов разгона до 80 км / ч и торможение до 25-30 км / ч с интервалом в 5-10 минут. Это “закалит” поверхность колодок, и они не будут так быстро стираться.

Первые километры пробега после замены тормозов нужно избегать повышенных нагрузок на тормозной механизм. Определенное время также нельзя сбрасывать высокую скорость, нажимая педаль тормоза в пол резким движением – нажатия должны быть прерывистыми и плавными.

Помните: несвоевременная замена тормозных колодок и дисков может стать причиной перекоса или заклинивания суппортов, механических повреждений изношенных деталей тормозной системы и даже ее полного отказа. Поэтому регулярно обслуживайте тормозную систему ради уверенности в собственной безопасности.