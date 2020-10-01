Замена тормозной жидкости — важный этап обслуживания автомобиля. А тем более для современных моделей с ABS и ESP®: ведь обе системы активной безопасности — и антиблокировочная, и система курсовой устойчивости — особо чувствительны как к ее состоянию, так и к качеству. Поэтому для владельцев таких автомобилей важно знать не только когда менять тормозную жидкость, но и как правильно ее выбрать.

Главная причина того, что тормозная жидкость периодически нуждается в замене, — ее гигроскопичность. Со временем она набирает влагу из окружающего воздуха, и это вызывает сразу две проблемы: помимо того, что влага понижает температуру кипения и тем самым ухудшает характеристики жидкости, при ее испарении образуется потенциально опасная “паровая пробка”. В результате тормоза хуже реагируют на нажатие педали, а то и не реагируют вовсе — а это уже аварийно опасная ситуация.

В тормозных системах с ESP® к тормозным жидкостям предъявляются более жесткие требования: для них необходимо сочетание пониженной вязкости с более высокой температурой кипения и высокой смазывающей способностью.

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Любопытный факт: обе системы активной безопасности — ABS и ESP® — являются разработками одной и той же компании: Bosch. Первая разработана на основе патента, полученного еще в 1936 году и впервые запущена в серийное производство в 1978 году; вторая — система курсовой устойчивости ESP® — отмечает свое 25-летие: она была представлена в 1995 году.

Такой заметный вклад в развитие систем активной безопасности закрепил за компанией Bosch статус мирового лидера в этой сфере. А поскольку, как мы уже отмечали выше, работа этих систем во многом зависит от тормозной жидкости, неудивительно, что этот продукт тоже оказался в фокусе внимания Bosch. С 2016 года компания наладила выпуск инновационных тормозных жидкостей ENV6 и ENV4. В сравнении с аналогами стандарта DOT они отличаются пониженной вязкостью и более высокой температурой кипения, а значит, являются оптимальным выбором для автомобилей с системами ABS и ESP®.

Почему вязкость и высокая температура кипения тормозной жидкости так важны для работы ESP®?

От вязкости тормозной жидкости напрямую зависит время срабатывания системы ESP®. Чем ниже вязкость, тем больше скорость с которой тормозная жидкость прокачивается по гидроприводу, а значит тем быстрее срабатывает ESP®. Вязкость тормозной жидкости ENV в среднем уменьшилась на 9% в сравнении с жидкостями DOT4 — до уровня ниже 700 мм2/с.

C наступлением зимы пониженная вязкость тормозной жидкости для системы ESP® приобретает особое значение: во-первых, чем ниже температура воздуха, тем гуще жидкость; во-вторых, погодные условия зимой заставляют ESP® постоянно быть "начеку".

Еще один параметр, который отличает качественную тормозную жидкость и критически важен для работы ESP®, — высокая температура кипения. Чем она выше, тем меньше риск образования пузырьков пара при работе тормозной системы. А именно они являются основной причиной отказа тормозов: ведь, в отличии от тормозной жидкости, пар сжимается и мешает передаче давления на тормозные цилиндры, а значит, и эффективному замедлению вращения колес. В итоге электронной системе становится сложнее рассчитать необходимые действия, поскольку в своей работе она ориентируется на нормальные значения.

Уже в течение первого года эксплуатации тормозной жидкости в ней может накопиться до 2% влаги, ко второму году этот параметр увеличивается до 3,5%, а к третьему — вплоть до до 5%. Поэтому различают температуру кипения "сухой" (новой и еще не напитавшей влаги) и "увлажненной" тормозной жидкости (за точку отсчета берется содержание воды на уровне 3,5%). Так, уже при 3% содержании воды температура кипения стандартной тормозной жидкости падает с 330 до 165°С.

Температура кипения "влажной" тормозной жидкости Bosch ENV6 составляет 185°С. Это создает "запас прочности", позволяющий снизить риск образования пара в тормозной системе и тем самым сделать ее на 50% более безопасной — просто за счет использования определенной марки тормозной жидкости.

Температура кипения "влажной" жидкости ENV4 также превышает стандартные характеристики и составляет 175°С.

Полезная универсальность

Если ENV4 применяется для систем DOT 4, то ENV 6 является наиболее универсальной, т.е. может заменить собой любые гликолевые DOT.

Подобная универсальность избавляет водителя или механика от "ошибочного" залива и является полезным подспорьем для СТО и торговых организаций в работе с ассортиментом такой расходной запчасти как тормозная жидкость: они могут использовать один тип вместо трех или даже четырех, если учитывать существующие классы DOT4.

Еще одним важным критерием выбора тормозной жидкости является срок эксплуатации. Тормозные жидкости стандарта DOT 4 подлежат полной замене каждые два года. Уникальные свойства Bosch ENV6 обеспечивают интервал замены более 3 лет или 60 тыс. км.

Напомним, можно ли смешивать тормозную жидкость.