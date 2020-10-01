Заміна гальмівної рідини – важливий етап обслуговування автомобіля. А тим більше для сучасних моделей з ABS і ESP®: адже обидві системи активної безпеки – і антиблокувальна, і система курсової стійкості – особливо чутливі як до її стану, так і до якості. Тому для власників таких автомобілів важливо знати не тільки, коли міняти гальмівну рідину, але і як правильно її вибрати.

Головна причина того, що гальмівна рідина періодично потребує заміни, – її гігроскопічність. Згодом вона набирає вологу з навколишнього повітря, і це викликає відразу дві проблеми. Окрім того, що волога знижує температуру кипіння і тим самим погіршує характеристики рідини, при її випаровуванні утворюється потенційно небезпечна "паровий корок". В результаті гальма гірше реагують на натискання педалі або й не реагують зовсім – а це вже аварійно небезпечна ситуація.

У гальмівних системах з ESP® до гальмівних рідин пред'являються більш жорсткі вимоги: для них необхідно поєднання зниженої в'язкості з більш високою температурою кипіння і високою змазувальною здатністю.

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Цікавий факт: обидві системи активної безпеки-ABS і ESP® – є розробками однієї і тієї ж компанії: Bosch. Перша розроблена на основі патенту, отриманого ще в 1936 році і вперше запущена в серійне виробництво в 1978 році; друга – система курсової стійкості ESP® – відзначає своє 25-річчя: вона була представлена в 1995 році.

Такий помітний внесок у розвиток систем активної безпеки закріпив за компанією Bosch статус світового лідера в цій сфері. А оскільки, як ми вже зазначали вище, робота цих систем багато в чому залежить від гальмівної рідини, не дивно, що цей продукт теж опинився у фокусі уваги Bosch. З 2016 року компанія налагодила випуск інноваційних гальмівних рідин ENV6 і ENV4. У порівнянні з аналогами стандарту DOT вони відрізняються зниженою в'язкістю і більш високою температурою кипіння, а значить, є оптимальним вибором для автомобілів з системами ABS і ESP®.

Чому в'язкість і висока температура кипіння гальмівної рідини так важливі для роботи ESP®?

Від в'язкості гальмівної рідини безпосередньо залежить час спрацьовування системи ESP®. Чим нижче в'язкість, тим більше швидкість, з якою гальмівна рідина прокачується по гідроприводу, а значить – тим швидше спрацьовує ESP®. В'язкість гальмівної рідини ENV в середньому зменшилася на 9% в порівнянні з рідинами DOT4 – до рівня нижче 700 мм2/с.

C настанням зими знижена в'язкість гальмівної рідини для системи ESP® набуває особливого значення: по-перше, чим нижче температура повітря, тим густіше рідина; по-друге, погодні умови взимку змушують ESP® постійно бути "напоготові".

Ще один параметр, який відрізняє якісну гальмівну рідину і критично важливий для роботи ESP®, – висока температура кипіння. Чим вона вища, тим менше ризик утворення бульбашок пари при роботі гальмівної системи. А саме вони є основною причиною відмови гальм: адже, на відміну від гальмівної рідини, пара стискається і заважає передачі тиску на гальмівні циліндри, а значить, і ефективному уповільненню обертанню коліс. В результаті електронній системі стає складніше розрахувати необхідні дії, оскільки в своїй роботі вона орієнтується на нормальні значення.

Вже протягом першого року експлуатації гальмівної рідини в ній може накопичитися до 2% вологи, до другого року цей параметр збільшується до 3,5%, А до третього – аж до до 5%. Тому розрізняють температуру кипіння "сухої" (нової і ще без зайвої вологи) та "зволоженої" гальмівної рідини (за точку відліку береться вміст води на рівні 3,5%). Так, вже при 3% вмісті води температура кипіння стандартної гальмівної рідини падає з 330 до 165°С.

Температура кипіння "вологої" гальмівної рідини Bosch ENV6 становить 185°С. Це створює "запас міцності", що дозволяє знизити ризик утворення пари в гальмівній системі і тим самим зробити її на 50% безпечнішою – просто за рахунок використання певної марки гальмівної рідини.

Температура кипіння "вологої" рідини ENV4 також перевищує стандартні характеристики і становить 175°С.

Корисна універсальність

Якщо ENV4 застосовується для систем DOT 4, то ENV 6 є найбільш універсальною, тобто може замінити собою будь-які гліколеві DOT.

Подібна універсальність позбавляє водія або механіка від "помилкового" заливу і є корисною підмогою для СТО і торгових організацій в роботі з асортиментом такої витратної запчастини як гальмівна рідина: вони можуть використовувати один тип замість трьох або навіть чотирьох, якщо враховувати існуючі класи DOT4.

Ще одним важливим критерієм вибору гальмівної рідини є термін експлуатації. Гальмівні рідини стандарту DOT 4 підлягають повній заміні кожні два роки. Унікальні властивості Bosch ENV6 забезпечують інтервал заміни більше 3 років або 60 тис. км.

Нагадаємо, чи можна змішувати гальмівну рідину.