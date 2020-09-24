Изысканная кнопка все чаще заменяет собой старомодный рычаг стояночного тормоза. У электрического "ручника" столько преимуществ, что для использования всех их бывает нужен курс ликбеза. Который мы для вас и подготовили.

Стояночный тормоз всегда был независимой системой, которая помимо фиксации машины на парковке служит для аварийного торможения в случае отказа основной (рабочей) системы. Поэтому при "электрификации" так называемого "ручника" изменился только его привод, но не техническая сущность. Хотя вместе с электроприводом конструкторы добавили ему несколько вспомогательных функций.

Есть модели авто, в которых электрический стояночный тормоз не имеет альтернативы, а у некоторых машин это опция.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Чтобы не отказали тормоза: как обслуживать систему

Итак, электрический (также его называют электронным) стояночный тормоз может:

Затормаживать пару (обычно заднюю) колес во время пребывания машины на парковке. Водитель имеет для этого специальную кнопку (клавишу).

Автоматически, без участия водителя становиться в режим парковки и так же автоматически сниматься с него в момент начала движения. Для срабатывания автоматики обычно нужно соблюсти определенные условия, о которых мы скажем ниже.

Удерживать автомобиль от откатывания при трогании в гору или под гору.

Тормозить в случае отказа основной (рабочей) тормозной системы.

Самостоятельно регулировать все зазоры в системе, компенсировать износ колодок и других деталей колесных механизмов (не всегда).

Надо понимать, что наделяя “ручник” дополнительными возможностями, конструкторы заботились о повышении безопасности, поэтому этот функционал привязан к целому перечню условий. Подробнее об этом надо читать в заводском мануале к вашей модели, но чаще всего все выглядит, как мы пишем ниже.

Электрический стояночный тормоз есть двух типов: либо это колодки с электроприводом возле каждого колеса (первые две фото), либо обычный тросовый механизм с моторчиком вместо рычага в салоне

Так, становится машина на “ручник” (хоть принудительно водителем, хоть автоматически) при любых условиях, независимо от других органов управления. А снять ее со стояночного тормоза обычно можно только при нажатой педали тормоза и включенном зажигании. В большинстве моделей также условие автоматического снятия с “ручника” – закрытые двери и застегнутые ремни безопасности, и конечно, нажатая педаль акселератора. И наоборот: если водитель заглушил мотор, отстегнулся или открыл дверь, стояночный тормоз самостоятельно заблокирует задние колеса, понимая ситуацию так, что никто никуда не едет.

Бережет электротормоз свой экипаж и от откровенных ошибок. Например, при включенной задней передаче у некоторых автомобилей автоматическое снятие с “ручника” не срабатывает, как бы водитель не “давил на газ". Конструкторы считают, что поскольку движение назад опасное, водитель должен выключать стояночный тормоз принудительно, нажав на кнопку. Также ничего плохого не произойдет, если при работающем двигателе оставить включенным режим Drive в АКП и выйти из салона – активированный электроручник сам удержит машину, хотя без него машина с автоматом могла бы начать медленное движение.

Режим Hold

Наконец, очень облегчает пользование машиной функция автоматического удержания машины на спуске – Auto Hold, или Brake Hold. Обычно ее можно подключать и отключать или отдельной кнопкой, или в настройках через меню.

Функция Auto Hold удобна в первую очередь на машинах с автоматической трансмиссией, которые могут понемногу ползти в режиме D при отпущенном акселераторе

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Чем опасен утопленник: проблемы с электричеством

Работает “автохолд” таким образом.

При старте в гору или под гору. Датчик наклона кузова подсказывает электронному блоку управления “ручником”, что отпускать колодки надо позже, чем обычно – точнее, когда ведущие колеса получают значительный крутящий момент для движения вперед. Эта функция работает и на машинах с АКП, и с вариатором, и с механической трансмиссией.

В пробках и тянучках. Активированное "автоматическое удержание" (именно так переводится Auto Hold) оставляет колодки зажатыми, если водитель отпустил акселератор и тормозную педаль в ожидании продолжения движения. Разблокируются тормоза только при нажатии акселератора. Это очень полезная для безопасности движения вещь, особенно на машинах с АКП, потому что в таких условиях человек часто отвлекается, теряет бдительность, и автомобиль может поползти вперед (или откатиться назад на подъеме) и удариться в бампер соседа. В различных конструкциях алгоритм реализации автоудержания может быть разным, но для водителя это не существенно, разве что "зазор", на который машина успевает откатиться, будет разным.

“Ручник” на скорости

Наконец ответим на детский вопрос, к которому время от времени возвращаются интернет-таблоиды: что же будет, если затянуть электроручник на полной скорости. Ничего страшного не произойдет, исправный автомобиль просто плавно остановится. В большинстве моделей при таких действиях водителя электроника активирует сначала рабочую тормозную систему, которая после замедления машины до 3 – 10 км/ч передаст эстафету собственно стояночной системе. В конце концов электропривод прижмет колодки "ручника" к дискам и они окончательно зафиксируют авто на месте. Системы безопасности ABS и ESP проследят, чтобы машину во время торможения не развернуло.

Электрический “ручник” позволяет эффективно тормозить во время движения; подробности об этом стоит узнать из заводского мануала

Отметим, однако, что для торможения электроручником на скорости мало однократно нажать (потянуть) клавишу – обычно ее нужно давить или тянуть до полной остановки. Собственно, советуем прочитать обо всех тонкостях пользования стояночным тормозом в заводской инструкции вашего автомобиля, поскольку все нюансы в этой статье мы охватить просто не смогли.

Рекомендация Авто24

Очень хорошо, что конструкторы наделили стояночный тормоз определенным интеллектом, он самостоятельно затормаживает машину и распускает колодки в момент трогания. Но, помня про сложность системы, мы бы советовали каждый раз, покидая машину, убедиться, что индикатор активации "ручника" засветился.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Как проверить ходовую часть при покупке автомобиля