Вишукана кнопка все частіше замінює собою старомодний важіль стоянкового гальма. В електричного "ручника" стільки переваг, що для використовування усіх буває потрібен курс лікнепу. Який ми для вас і підготували.

Стоянкове гальмо завжди було незалежною системою, яка, крім фіксації машини на парковці, служить для аварійного гальмування у випадку відмови основної (робочої) системи. Тому при “електрифікації” так званого “ручника” змінився тільки його привід, але не технічна сутність. Хоча разом з електроприводом конструктори додали йому кілька допоміжних функцій.

Є моделі авто, в яких електричне стоянкове гальмо не має альтернативи, а у деяких машин це опція.

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Отже, електричне (також його називають електронним) стоянкове гальмо може:

Загальмовувати пару (зазвичай задню) коліс під час перебування машини на парковці. Водій має для цього спеціальну кнопку (клавішу).

Автоматично, без участі водія ставати у режим паркування та так само автоматично зніматися з нього в момент початку руху. Для спрацювання автоматики зазвичай треба дотриматись певних умов, про які ми скажемо нижче.

Утримувати автомобіль від відкочування при рушанні в гору або під гору.

Гальмувати у випадку відмови основної (робочої) гальмівної системи.

Самостійно регулювати усі зазори в системі, компенсувати знос колодок та інших деталей колісних механізмів (не у всіх конструкціях).

Треба розуміти, що наділяючи “ручник” додатковими можливостями, конструктори дбали про підвищення безпеки, тому цей функціонал зав’язано на цілий перелік умов. Детальніше про це треба читати у заводському мануалі до вашої моделі, але найчастіше все має такий вигляд, як ми пишемо нижче.

Електричне стоянкове гальмо є двох типів: або це колодки з електроприводом біля кожного колеса (перші дві фото), або звичайний тросовий механізм з моторчиком замість важеля в салоні

Так, стає машина на “ручник” (хоч примусово водієм, хоч автоматично) за будь-яких умов, незалежно від інших органів управління. А зняти її зі стоянкового гальма зазвичай можна лише при натиснутій педалі гальмів та увімкненому запаленні. У більшості моделей також умова автоматичного зняття з “ручника” – закриті двері та застебнуті паси безпеки. І навпаки: якщо водій заглушив мотор, відстебнувся або відкрив двері, стоянкове гальмо самостійно заблокує задні колеса, розуміючи ситуацію так, що ніхто нікуди вже не їде.

Зберігає електрогальмо свій екіпаж і від відвертих помилок. Наприклад, при увімкненій задній передачі у деяких автомобілів автоматичне зняття з “ручника” не спрацьовує, як би водій не “тиснув на газ”. Конструктори вважають, що оскільки рух назад небезпечний, водій має вимикати стоянкове гальмо примусово, натиснувши на кнопку. Так само нічого поганого не відбудеться, якщо при працюючому двигуні залишити увімкненим режим Drive в АКП і вийти із салону – активований електроручник сам утримає машину, хоча без нього машина з автоматом могла б почати повільний рух.

Режим Hold

Нарешті, дуже полегшує користування машиною функція автоматичного утримання машини на спуску – Auto Hold, або Brake Hold. Зазвичай її можна підключати і відключати, або оремою кнопкою, або у налаштуваннях через меню.

Функція Auto Hold зручна в першу чергу на машинах з автоматичною трансмісією, які можуть потроху повзти в режимі D при відпущеному акселераторі

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Працює “автохолд” таким чином.

При старті в гору чи під гору. Датчик нахилу кузова підказує електронному блоку керування “ручником”, що відпускати колодки треба пізніше, ніж завжди – точніше, коли ведучі колеса отримують значний крутний момент для руху вперед. Ця функція працює і на машинах з АКП, і з варіатором, і з механічною трансмісією.

У пробках та тянучках. Активоване “автоматичне утримання” (саме так перекладається Auto Hold) залишає колодки затиснутими, якщо водій відпустив акселератор і гальмівну педаль в очікуванні продовження руху. Розблокуються гальма лише при натискуванні акселератора. Це дуже корисна для безпеки руху річ, особливо на машинах з АКП, адже в таких умовах людина часто відволікається, втрачає пильність, і автомобіль може поповзти вперед (або відкотитися назад на підйомі) і вдаритися у бампер сусіда. В різних конструкціях алгоритм реалізації автоутримання може бути різним, але для водія це не суттєво, хіба що “зазор”, на який машина встигає відкотитися, буде різним.

“Ручник” на швидкості

Насамкінець відповімо на дитяче питання, до якого час від часу повертаються інтернет-таблоїди: що ж таки буде, якщо затягнути електроручник на повній швидкості. Нічого страшного не відбудеться, справний автомобіль просто плавно зупиниться. В більшості моделей при таких діях водія електроніка активує спочатку робочу гальмівну систему, яка після уповільнення машини до 3 – 10 км/год передасть естафету власне стоянковій системі. Врешті-решт електропривід притисне колодки “ручника” до дисків і вони остаточно зафіксують авто на місці. Системи безпеки ABS та ESP прослідкують, щоб машину під час гальмування не розвернуло.

Електричний “ручник” дозволяє ефективно гальмувати під час руху; подробиці про це треба дізнатися із заводського мануалу

Зазначимо, однак, що для гальмування електроручником на швидкості мало однократно натиснути (потягти) клавішу – зазвичай її треба тиснути або тягнути до повної зупинки. Власне, радимо прочитати про всі тонкощі користування стоянковим гальмом у заводській інструкції вашого автомобіля, оскільки всіх нюансів ми в цій статті не охопили.

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Дуже добре, що конструктори наділили стоянкове гальмо певним інтелектом, що воно самостійно загальмовує машину і розпускає колодки в момент рушання. Але зважаючи на складність системи ми б радили щоразу, покидаючи машину, переконатися, що сигнальна лампочка активації “ручника” засвітилася.

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