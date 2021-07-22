Тормозные системы традиционных автомобилей и машин с электроприводом очень похожи по своему строению, но в их работе есть существенные отличия.

Количество электромобилей постепенно растет во всем мире, в том числе и в Украине. По данным платформы Opendatabot, с 2015 года украинцы приобрели 27 732 электромобиля. Конечно эти машины требуют сервиса и замены изношенных деталей.

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В чем их обслуживание проще, чем автомобилей с ДВС (двигателем внутреннего сгорания): не нужно делать замену свечей зажигания, сливать масло, следить за состоянием топливной системы. Однако во многом они похожи. Например, у электромобилей также нужно периодически заменять щетки стеклоочистителей, салонный фильтр, перегоревшие лампы в фарах. И самое важное – следить за состоянием компонентов подвески и тормозной системы.

Так, в электромобилях используется система электродинамического торможения с рекуперацией энергии при замедлении, а при определенных настройках системы они способны обеспечивать мощное тормозное усилие. Однако такие настройки используются далеко не всегда, а средний вес современного электромобиля в снаряженном состоянии существенно больше веса сходного по характеристикам автомобиля с ДВС.

Це означає, що гальмівній системі електромобіля доводиться перетворювати більше кінетичної енергії в тепло, що при певному стилі водіння призводить до підвищеного зносу. Якщо ж водій, навпаки, дотримується виключно спокійного стилю водіння та використовує в основному рекуперативне гальмування, гальмівні диски можуть вкритися іржею, а матеріал колодок затвердіти та стати менш ефективним. Важливо пам'ятати про це та уважно стежити за станом колодок і гальмівних дисків, а також своєчасно міняти гальмівну рідину.

Також дорогі сучасні електромобілі оснащено системами активної безпеки, а деякі навіть системами автонномного водіння. Це підвищує вимоги у тому числі і до гальмівних систем. Наприклад через появу складних електронних систем безпеки більш суворими стали й вимоги до якості гальмівної рідини. Адже на швидкість і точність спрацьовування цих систем може вплинути навіть незначна зміна в'язкості або утворення бульбашок пари.

Компанія Bosch як перший розробник систем ABS / ESP®, інноватор і їх провідний постачальник у відповідь на посилення вищевказаних вимог розробила нові види гальмівних рідин ENV4 та ENV6. Їх основною відмінною рисою є унікальне поєднання зниженої в'язкості з вищою температурою кипіння та високою змащувальною здатністю в порівнянні з іншими аналогами стандартів DOT.