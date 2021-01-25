VinFast обіцяє, що VF32 та VF33 прибудуть до покупців у середині 2022 року. І не лише на домашньому ринку, а й у США.

Вихід на американський ринок для в’єтнамського стартапу є однією з ключових цілей, оскільки це відкриє шлях для експорту машин і в інші країни світу. Прийом замовлень на VinFast VF32 та VF33 буде відкрито у листопаді цього року, а отримувати машини покупці почнуть у червні 2022-го.

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На початку 2018 року стартап VinFast заявив про себе, оголосивши голосування за кращий дизайн для своїх перших моделей авто. Відвідувачам сайту пропонувалось обрати з-поміж чотирьох варіантів, створених італійськими студіями Pininfarina, Zagato, Studio Torino та ItalDesign. Врешті, були обрані дві моделі авто, які пішли у виробництво.

Крім європейського дизайну, автомобілі VinFast також використовують шасі від BMW та компоненти від кращих постачальників Старого світу – Bosch, Magna та Siemens.

Представивши свої перші моделі на автосалоні у Парижі, в’єтнамський автовиробник заявив, що поки не планує виходити на європейський ринок, а пріоритетним для експорту вважає сусідні азіатські країни та Америку.

Саме нові моделі призначені для експорту у США. Більший VF33 має довжину 5,2 метри та колісну базу 3150 міліметрів. Загалом, це привабливо оформлений автомобіль з самобутнім дизайном. Для кросовера передбачено два типи силових агрегатів.

Фото: VinFast VF33 / VinFast

VinFast VF33 може працювати від двох електродвигунів (один спереду і один ззаду), кожен з яких видаватиме 201 кінську силу потужності. VinFast не повідомляє, яку систему використовує для вимірювання дальності пробігу, але обіцяє запас ходу на одному заряді до 550 кілометрів, завдяки батареї на 106 кіловат-годин. Інша опція – 2,-літровий бензиновий двигун, з віддачею у 228 кінських сил та 350 ньютон-метрів крутного моменту

Всередині привертає увагу відсутність панелі приладів на її традиційному місці за кермом. Натомість усі прилади виведено на величезний 15,4-дюймовий тачскрін інформаційно-розважального комплексу в центрі торпедо. Більша частина даху – скляна. Набір датчиків і камер має потенціал для застосування автономного управління 4 рівня самостійності.

Фото: VinFast VF32 / VinFast

Компактніший VinFast VF32 за габаритами близький до Tesla Model Y і має довжину 4750 міліметрів та колісну базу 2950 міліметрів.

Будуть доступні як одно-, так і двомоторні версії, електромотори використовуються ті ж, що й у більшому кросовері. Це означає 150 кінскьих сил і 320 ньютон-метрів для базової моделі і подвоєні цифри для двомоторної версії. Третій варіант – 2-літровий двигун потужністю 189 сил і 280 нбютон-метрів. Акумулятор електричної версії має ємність 90 кіловат-годин і забезпечує, за данними виробника, пробіг у 504 кілометри.

Подібно до VF33, він отримає 15,4-дюймову інформаційно-розважальну систему та безліч датчиків допомоги водієві.