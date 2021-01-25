VinFast обещает, что VF32 и VF33 прибудут к покупателям в середине 2022 года. И не только на домашнем рынке, но и в США.

Выход на американский рынок для вьетнамского стартапа является одной из ключевых целей, поскольку это откроет путь для экспорта машин и в другие страны мира. Прием заказов на VinFast VF32 и VF33 будет открыт в ноябре этого года, а получать машины покупатели начнут в июне 2022-го.

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В начале 2018 года стартап VinFast заявил о себе, объявив голосование за лучший дизайн для своих первых моделей авто. Посетителям сайта предлагалось выбрать из четырех вариантов, созданных итальянскими студиями Pininfarina, Zagato, Studio Torino и ItalDesign. Наконец, были выбраны две модели авто, которые пошли в производство.

Кроме европейского дизайна, автомобили VinFast также используют шасси от BMW и компоненты от лучших поставщиков Старого света – Bosch, Magna и Siemens.

Представив свои первые модели на автосалоне в Париже, вьетнамский автопроизводитель заявил, что пока не планирует выходить на европейский рынок, а приоритетным для экспорта считает соседние азиатские страны и Америку.

Именно новые модели предназначены для экспорта в США. Больший VF33 имеет длину 5,2 метра и колесную базу 3150 миллиметров. В общем, это привлекательно оформленный автомобиль с самобытным дизайном. Для кроссовера предусмотрено два типа силовых агрегатов.

Фото: VinFast VF33 / VinFast

VinFast VF33 может работать от двух электродвигателей (один спереди и один сзади), каждый из которых будет выдавать 201 лошадиную силу мощности. VinFast не сообщает, какую систему использует для измерения дальности пробега, но обещает запас хода на одном заряде до 550 километров, благодаря батарее на 106 киловатт-часов. Другая опция – 2-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 228 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента

Внутри привлекает внимание отсутствие панели приборов на ее традиционном месте за рулем. Зато все приборы выведены на огромный 15,4-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса в центре торпедо. Большая часть крыши – стеклянная. Набор датчиков и камер имеет потенциал для применения автономного управления 4 уровня самостоятельности.

Фото: VinFast VF32 / VinFast

Более компактный VinFast VF32 по габаритам близок к Tesla Model Y и имеет длину 4750 миллиметров и колесную базу 2950 миллиметров.

Будут доступны как одно-, так и двухмоторные версии, электромоторы используются те же, что и в большем кроссовере. Это означает 150 лошадиных сил и 320 ньютон-метров для базовой модели и удвоенные цифры для двухмоторной версии. Третий вариант – 2-литровый двигатель мощностью 189 сил и 280 ньютон-метров. Аккумулятор электрической версии имеет емкость 90 киловатт-часов и обеспечивает, по данным производителя, пробег в 504 километра.

Как и VF33, он получит 15,4-дюймовую информационно-развлекательную систему и множество датчиков помощи водителю.