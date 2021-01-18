Индийская компания Tata представила новый семиместный кроссовер, который получил имя Safari.

Прообраз новинки компания представила весной 2019 года под именем Buzzard, а в прошлом году на автошоу в Нью Дели – предсерийный образец под именем Gravitas.

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Автомобиль поступит в продажу под именем Safari, которое много лет использовалось компанией для популярного рамного внедорожника, выпускавшегося с 1998 по 2019 год.

Новый Safari имеет несущий кузов. В его основе лежит удлиненная платформа семейного кроссовера Tata Harrier. Архитектура OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) является упрощенной версией платформы D8, которую разработали специалисты компании Jaguar Land Rover, принадлежащий индийскому концерну.

От пятиместного Harrier новинка отличается дизайном облицовки радиатора, другими бамперами и увеличенной площадью остекления. Длина машины по сравнению с Harrier возросла до 4661 мм (+63 мм), а колесная база в 5- и 7-местных моделей одинаковая – 2741 мм.

От пятиместного Harrier новинка отличается дизайном облицовки радиатора, другими бамперами и увеличенной площадью стекления. Под капотом находится уже знакомый благодаря модели Harrier турбодизель Kryotec 2.0 мощностью 170 л.с. В паре с ним будет предложено 6-ступенчатую «механику» или «автомат», которые отправляют крутящий момент к передним колесам.