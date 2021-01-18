Індійська компанія Tata презентувала новий семимісний кросовер, який отримав ім’я Safari.

Прообраз новинки компанія представила навесні 2019 року під іменем Buzzard, а торік на автошоу в Нью Делі – передсерійний зразок під ім’ям Gravitas.

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Автомобіль надійде у продаж під іменем Safari, яке багато років використовувалося компанією для популярного рамного позашляховика, що випускався з 1998-го по 2019 рік.

Новий Safari має несучий кузов. В його основі лежить подовжена платформа родинного кросовера Tata Harrier. Архітектура OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) є спрощеною версією платформи D8, яку розробили фахівці компанії Jaguar Land Rover, що належить індійському концерну.

Від п’ятимісного Harrier новинка відрізняється дизайном облицювання радіатора, іншими бамперами та збільшеною площею скління. Довжина машини, порівняно з Harrier, зросла до 4661 мм (+63 мм), а колісна база у 5- та 7-місних моделей однакова – 2741 мм.

Від п’ятимісного Harrier новинка відрізняється дизайном облицювання радіатора, іншими бамперами та збільшеною площею скління.Під капотом міститься вже знайомий завдяки моделі Harrier турбодизель Kryotec 2.0 потужністю 170 к.с. У парі з ним буде запропоновано 6-ступеневу “механіку” або “автомат”, які відправляють крутний момент до передніх коліс.