Відома своїми надзвичайно дешевими автомобілями компанія Tata Motors до кінця року виведе на ринок новинку, котра позиціонується, як "преміальний міський автомобіль" і при цьому дешевша за усіх конкурентів.

Індійський концерн Tata Motors представив свою першу модель на модульному шасі ALFA власної конструкції – компакт Altroz. Хетчбек з бензиновим та дизельним моторами вийде на ринок до кінця цього року, а в перспективі отримає гібридну та повністю електричну силові установки. Базова версія оцінена у 500 000 рупій – це 7000 доларів або 167 300 гривень за поточним курсом.

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Однокласниками та головними суперниками Tata Altroz будуть Hyundai i20, Honda Jazz та Suzuki Baleno. На старті продажів Altroz ​​запропонують з бензиновим трициліндровим мотором 1.2 потужністю 77 к.с. та дизельним чотирициліндроим турбомотором 1.5 з віддачею у 90 к.с. Обидва агрегати поєднуються з п'ятиступеневою МКП.

Фото: Tata Altroz та Altroz ​​EV / Tata Motors

Наступного року лінійку планують доповнити версією з автоматичною коробкою передач та 100-сильним 1,2-літровим турбомотором. А ще через рік на ринок мають вийти гібридний Altroz та повністю електричний Altroz ​​EV з запасом ходу до 300 кілометрів.



“Преміальний сітікар” отримав мультимедійну систему з 7-дюймовим сенсорним екраном з підтримкою голосових команд. Топові версії моделі мають круїз-контроль, віртуальну панель приладів, запуск двигуна з кнопки і фонове підсвічування салону.

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