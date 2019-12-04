Ательє Lebanon Ford Рerformance називає своє творіння Ford Mustang GT Project M і радо продасть вам те, чого не може запропонувати навіть Ford Mustang Shelby GT500. Причому за значно менші гроші.

Найпотужніший з серійних “Мустангів” – Ford Mustang Shelby GT500 модельного року 2020, пропонує 760 кінських сил потужності за 72 900 доларів. Ford Mustang GT Project M має під капотом 1000 “поні” і цінник у $54 995.

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Ford Mustang – єдиний з культових американських спорткарів, офіційно представлений в українській дилерській мережі. Завдяки цьому, на наших дорогах останнім часом зустрічається чимало поні-карів. Як правило, це купе з 2,3-літровим 315-сильним мотором, рідше зустрічаються машини з 5-літровим агрегатом на 420 сил. Та топова версія – Ford Mustang Shelby GT500, у нас не продається (хоча на замовлення можна дістати усе, що завгодно), оскільки навіть у США вона коштує чимало, а дорогою до нас здорожчає, як мінімум, вдвічі.

Тюнери Lebanon Ford Рerformance пропонують гідну альтернативу. LFР Ford Mustang GT Project M коштує лише 55 тисяч доларів (приблизно стільки ж потрібно віддати за базову версію офіційного Mustang в Україні), під капотом ховає 5-літровий мотор з суперчарджером, котрий має віддачу у 1000 кінських сил. Причому покупцям надається можливість вибору: 10-ступінчатий автомат чи механічна трансмісія.



Комплект тюнінгових компонентів включає нагнітач Whipple або Procharger (на вибір), спортивні свічки запалювання NGK, охолоджуючий термостат, систему з подвійним насосом L2 Invastions для пального L2, форсунки 1050X, прямоток, інтеркулер та електронний блок управління від Palm Beach Dyno. спорткар здатен працювати на високооктановому пальному або звичайному, в останньому випадку віддача мотора становить 800 к.с.

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