Ателье Lebanon Ford Рerformance называет свое творение Ford Mustang GT Project M и с радостью продаст вам то, чего не может предложить даже Ford Mustang Shelby GT500. Причем за значительно меньшие деньги.

Самый мощный из серийных "Мустангов" – Ford Mustang Shelby GT500 модельного года 2020, предлагает 760 лошадиных сил мощности за 72 900 долларов. Ford Mustang GT Project M имеет под капотом 1000 "пони" и ценник в $54 995.

Также интересно: Спортивная Hyundai Sonata 2020 уже почти готова жарить асфальт

Ford Mustang – единственный из культовых американских спорткаров, официально представленный в украинской дилерской сети. Благодаря этому, на наших дорогах в последнее время встречается немало пони-каров. Как правило, это купе с 2,3-литровым 315-сильным мотором, реже встречаются машины с 5-литровым агрегатом на 420 сил. И топовая версия – Ford Mustang Shelby GT500, у нас не продается (хотя по заказу можно получить все, что угодно), поскольку даже в США она стоит немало, а по дороге к нам подорожает как минимум вдвое.

Тюнеры Lebanon Ford Рerformance предлагают достойную альтернативу. LFР Ford Mustang GT Project M стоит только 55 тысяч долларов (примерно столько же нужно отдать за базовую версию официального Mustang в Украине), под капотом прячет 5-литровый мотор с суперчарджером, который имеет отдачу в 1000 лошадиных сил. Причем покупателям предоставляется возможность выбора: 10-ступенчатый автомат или механическая трансмиссия.

Комплект тюнинговых компонентов включает нагнетатель Whipple или Procharger (на выбор), спортивные свечи зажигания NGK, охлаждающий термостат, систему с двойным насосом L2 Invastions для полного L2, форсунки 1050X, прямоток, интеркулер и электронный блок управления от Palm Beach Dyno. спорткар способен работать на высокооктановом топливе или обычном, в последнем случае отдача мотора составляет 800 л.с.

Также интересно: Ford построил электрический 900-сильный Mustang с механической коробкой передач