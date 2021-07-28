Stellantis оголосив, що з 1 вересня гендиректора Opel Майкла Лошеллера замінить Уве Хохгешурц. У той же час, компанія VinFast повідомила, що Лошеллер стане новим генеральним директором бренду.

Кадрові зміни в Opel відбудуться 1 вересня, а дату початку роботи Лошеллера у VinFast поки не названо.

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Такі значні рухи, як цей, зазвичай вимагають “карантинного” періоду. Так сталося з Лукою де Мео, коли він залишив SEAT, щоб очолити Renault. Де Мео покину свій пост у SEAT 7 січня 2020 року, а новим генеральним директором Renault був оголошений лише 29 січня, але фактично до виконання своїх обов’язків приступив лише 1 липня 2020 року. У випадку Лошеллера, альянс Stellantis заявив, що керівник “вирішив йти за новою метою” поза межами компанії.

На посаді керівника Opel Лошеллер допоміг компанії нарешті отримати прибуток, після багатьох збиткових років, впровадив електрифікацію. Місія Лошеллера на новому посту вже сформована – він має допомогти VinFast розширити свою присутність на Європу та США. При цьому VinFast вже має офіси у В'єтнамі, США, Канаді, Франції, Німеччині та Нідерландах. Лошеллер переїде до В'єтнаму, щоб допомогти місцевій автомобільній компанії стати “глобальною компанією розумних електромобілів”.

У В'єтнамі VinFast вже має цілу лінійку автомобілів та пару електричних мотоциклів. Наразі модельний ряд включає пару кросоверів, седан та хетчбек з бензиновими двигунами та компактний електричний кросовер VF e34, який компанія також називає VF31. Електрокар довжиною 4,3 метри має діапазон пробігу 300 км на одному заряді. VinFast відкрив замовлення на нього у травні 2021 року у своїй країні та розпочне доставляти його у листопаді 2021 року. Але це лише початок. Компанія також анонсувала VF32 і VF33 – електричні кросовери середнього та вищого сегментів.

Фото: VinFast VF32 / VinFast