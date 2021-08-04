Було випущено на 700 тисяч менше машин, ніж планувалось, однак мегаальянс зумів отримати високі прибутки.

Міжнародний альянс Stellantis, який об’єднав 14 брендів автовиробників, відзвітував про результати роботи у першому півріччі 2021 року, показавши рекордне зростання, попри кризові умови.

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Stellantis заявляє, що за перші шість місяців роботи альянсу, компанія досягла швидшого, ніж очікувалося, прогресу в рентабельності, попри те, що обсяг продукції зменшився на 700 одиниць, через перебої в ланцюжку постачання напівпровідників. За даними компанії, чистий прибуток у першому півріччі склав 5,9 мільярдів євро. Це вражаючий показник на тлі аналогічного звітного періоду минулого року, коли було зафіксовано 813 мільйонів євро збитків.

Обсяг відвантажень Stellantis у першому півріччі 2021 року зріс на 44% до 3,2 млн одиниць, а доходи зросли на 46%, склавши 75 мільярдів євро.

“Ми дуже задоволені швидкістю, з якою нова команда почала працювати як одна компанія, як Stellantis”, – прокоментував ситуацію головний фінансовий директор Річард Палмер.

Дефіцит напівпровідників спричинив зменшення виробництва на 200 000 машин у першому кварталі та на 500 000 – у другому. Напівпровідники як ніколи раніше використовуються в нових автомобілях з такими електронними функціями, як підключення Bluetooth та допомога водієві, навігація та гібридні електричні системи.

Альянс Stellantis досяг успіхів, завдяки спільному використанню інвестицій у нові технології та платформи, що, за словами Палмера, відбулось швидше, ніж прогнозувалося. Економія на розробки у першому півріччі склала 1,3 мільярда євро, а до 2024 року компанія має на меті досягти 80% із запланованих 5 мільярдів економії витрат.

“Ця синергія дозволяє нам продовжувати інвестувати в стратегію електрифікації, про яку ми говоримо щодня”, – сказав Палмер. Компанія Stellantis, яка відстає від конкурентів у випуску електромобілів, планує впродовж наступних двох років випустити 21 повністю електричний або плагін-гібридний автомобіль.