Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ram, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot – у всіх тепер новий слоган, що символізує початок нового етапу в історії кожного бренду.

Stellantis провів конференцію, в ході якої анонсував масштабні зміни у політиці компанії та оголосив бізнесові плани на найближчий час.

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8 липня було проголошене днем електромобільності Stellantis. Конгломерат повідомив про свої плани щодо агресивного переміщення всіх своїх автомобільних марок в електричну сферу у найближчі роки. Мета компанії – стати глобальним лідером у виробництві й продажу автомобілів з низьким рівнем викидів. Задля цієї мети альянс інвестує колосальні 30 мільярдів євро в електрифікацію та супутні технології до 2025 року.

Звичайно, подібні революційні зміни не можуть обійтись без маркетингових трансформайцій і Stellantis підкріпила свою інвестиційну та електрифікаційну стратегію низкою нових девізів для кожного зі своїх 14 брендів. Stellantis наголошує, що кожна автомобільна компанія має своє місце у світі, і, таким чином, електрифікація буде проходити індивідуально, “що покращить ДНК кожної марки”.

Очевидно, нові девізи краще показують, як кожен виробник під парасолькою Stellantis сприйме електроенергію. Слогани брендів Stellantis:

Abarth: Розігріває людей, а не планету;

Alfa Romeo: З 2024 Alfa стає Alfa e-Romeo;

Chrysler: Чиста технологія для нового покоління сімей;

Citroën: Citroën Electric: добре буття для всіх (усього);

Dodge: Розірви вулиці… не планету;

DS Automobiles: Мистецтво подорожі, примножене;

Fiat: Зелений [екологічний] лише тоді зелений, коли він такий для всіх (усього);

Jeep: Нуль Викидів Свободи;

Lancia: Найелегантніший спосіб берегти планету;

Maserati: Кращий у спортивній розкоші, Електрифікований;

Opel/Vauxhall: Зелений це новий класний;

Peugeot: Перетворює чисту мобільність на якість часу;

Ram: Створений, щоб служити чистій планеті;

Commercial Vehicles: Світовий лідер в електричному комерційному транспорті.

Не будемо занурюватися в критику цих... цікавих девізів. Просто скажемо, що деякі, безумовно, гірші за інші. Але висновок полягає в тому, що Stellantis здається дуже серйозним щодо електрифікації. Компанія націлена на 70-відсоткову долю легкових автомобілів з низьким рівнем викидів у Європі до 2030 року, це стосується всіх 14 марок разом узятих. Альянс також підписав меморандуми про взаєморозуміння з двома компаніями з виробництва літієвих батарей в США та Європі щодо постачання акумуляторів, а також анонсував чотири нові платформи, спеціально призначені для електромобілів, на яких будуватимуть більшу частину модельного ряду усіх 14 брендів.

Фото: майбутнє Stellantis у слайдах з презентації / Stellantis

Перші з майбутніх новинок Stellantis навіть показав на тізерах: електричний пікап Ram та масл-кар Dodge, також електричний. Завдяки двигунам V8 та надлишковій потужності Hellcat, ці дві марки є одними з найменш екологічно чистих виробників автомобілів у світі.