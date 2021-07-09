Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ram, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot – у всіх тепер новий слоган, що символізує початок нового етапу в історії кожного бренду.
Stellantis провів конференцію, в ході якої анонсував масштабні зміни у політиці компанії та оголосив бізнесові плани на найближчий час.
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8 липня було проголошене днем електромобільності Stellantis. Конгломерат повідомив про свої плани щодо агресивного переміщення всіх своїх автомобільних марок в електричну сферу у найближчі роки. Мета компанії – стати глобальним лідером у виробництві й продажу автомобілів з низьким рівнем викидів. Задля цієї мети альянс інвестує колосальні 30 мільярдів євро в електрифікацію та супутні технології до 2025 року.
Звичайно, подібні революційні зміни не можуть обійтись без маркетингових трансформайцій і Stellantis підкріпила свою інвестиційну та електрифікаційну стратегію низкою нових девізів для кожного зі своїх 14 брендів. Stellantis наголошує, що кожна автомобільна компанія має своє місце у світі, і, таким чином, електрифікація буде проходити індивідуально, “що покращить ДНК кожної марки”.
Очевидно, нові девізи краще показують, як кожен виробник під парасолькою Stellantis сприйме електроенергію. Слогани брендів Stellantis:
Abarth: Розігріває людей, а не планету;
Alfa Romeo: З 2024 Alfa стає Alfa e-Romeo;
Chrysler: Чиста технологія для нового покоління сімей;
Citroën: Citroën Electric: добре буття для всіх (усього);
Dodge: Розірви вулиці… не планету;
DS Automobiles: Мистецтво подорожі, примножене;
Fiat: Зелений [екологічний] лише тоді зелений, коли він такий для всіх (усього);
Jeep: Нуль Викидів Свободи;
Lancia: Найелегантніший спосіб берегти планету;
Maserati: Кращий у спортивній розкоші, Електрифікований;
Opel/Vauxhall: Зелений це новий класний;
Peugeot: Перетворює чисту мобільність на якість часу;
Ram: Створений, щоб служити чистій планеті;
Commercial Vehicles: Світовий лідер в електричному комерційному транспорті.
Не будемо занурюватися в критику цих... цікавих девізів. Просто скажемо, що деякі, безумовно, гірші за інші. Але висновок полягає в тому, що Stellantis здається дуже серйозним щодо електрифікації. Компанія націлена на 70-відсоткову долю легкових автомобілів з низьким рівнем викидів у Європі до 2030 року, це стосується всіх 14 марок разом узятих. Альянс також підписав меморандуми про взаєморозуміння з двома компаніями з виробництва літієвих батарей в США та Європі щодо постачання акумуляторів, а також анонсував чотири нові платформи, спеціально призначені для електромобілів, на яких будуватимуть більшу частину модельного ряду усіх 14 брендів.
Фото: майбутнє Stellantis у слайдах з презентації / Stellantis
Перші з майбутніх новинок Stellantis навіть показав на тізерах: електричний пікап Ram та масл-кар Dodge, також електричний. Завдяки двигунам V8 та надлишковій потужності Hellcat, ці дві марки є одними з найменш екологічно чистих виробників автомобілів у світі.