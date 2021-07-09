Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ram, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot – у всех теперь новый слоган, символизирующий начало нового этапа в истории каждого бренда.

Stellantis провел конференцию, в ходе которой анонсировал масштабные изменения в политике компании и объявил бизнес-планы на ближайшее время.

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8 июля было провозглашено днем электромобильность Stellantis. Конгломерат сообщил о своих планах по агрессивному перемещению всех своих автомобильных марок в электрическую сферу в ближайшие годы. Цель компании – стать глобальным лидером в производстве и продаже автомобилей с низким уровнем выбросов. Для этой цели альянс инвестирует колоссальные 30 миллиардов евро в электрификацию и сопутствующие технологии до 2025 года.

Конечно, подобные революционные изменения не могут обойтись без маркетинговых трансформайций и Stellantis подкрепила свою инвестиционную и электрификационную стратегию рядом новых девизов для каждого из своих 14 брендов. Stellantis подчеркивает, что каждая автомобильная компания имеет свое место в мире, и, таким образом, электрификация будет проходить индивидуально, “что улучшит ДНК каждой марки”.

Очевидно, новые девизы лучше показывают, как каждый производитель под зонтиком Stellantis воспримет электроэнергию. Слоганы брендов Stellantis:

Abarth: Разогревает людей, а не планету;

Alfa Romeo: С 2024 Alfa становится Alfa e-Romeo;

Chrysler: Чистая технология для нового поколения семей;

Citroën: Citroën Electric: хорошее бытие для всех (всего);

Dodge: Разорви улицы... не планету;

DS Automobiles: Искусство путешествия, приумноженное;

Fiat: Зеленый [экологический] только тогда зеленый, когда он такой для всех (всего);

Jeep: Ноль Выбросов Свободы;

Lancia: Самый элегантный способ беречь планету;

Maserati: Лучший в спортивной роскоши, Электрифицированный;

Opel / Vauxhall: Зеленый это новый классный;

Peugeot: Превращает чистую мобильность в качество времени;

Ram: Создан, чтобы служить чистой планете;

Commercial Vehicles: Мировой лидер в электрическом коммерческом транспорте.

Не будем погружаться в критику этих... интересных девизов. Скажем так, некоторые, безусловно, хуже других. Но вывод заключается в том, что Stellantis кажется очень серьезным по электрификации. Компания нацелена на 70-процентную долю легковых автомобилей с низким уровнем выбросов в Европе к 2030 году, это касается всех 14 марок вместе взятых. Альянс также подписал меморандумы о взаимопонимании с двумя компаниями по производству литиевых батарей в США и Европе по поставке аккумуляторов, а также анонсировал четыре новые платформы, специально предназначенные для электромобилей, на которых будут строить большую часть модельного ряда всех 14 брендов.

Фото: будущее Stellantis в слайдах с презентации / Stellantis

Первые из будущих новинок Stellantis даже показал на тизерах: электрический пикап Ram и масл-кар Dodge, также электрический. Благодаря двигателям V8 и избыточной мощности Hellcat эти две марки являются одними из наименее экологически чистых производителей автомобилей в мире.