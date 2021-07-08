Французский автопроизводитель образовал альянс с американской фирмой Plug Power, создав совместное предприятие под названием Hyvia. Под этим брендом уже к концу этого года в Старом Свете начнут появляться первые зарядные станции.

Новообразованная компания Hyvia получила красноречивое название, в котором “Hy” означает “hydrogen” – “водород”, а “via” – “путь”. Ее появление весьма неожиданно, поскольку в масштабном плане изменений Renaulution о водородном направлении электрификации почти не упоминалось.

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Штаб-квартира компании находится во французском городе Вилье-Сен-Фредрик, топливные элементы и водородные заправки обеспечивает Re-Factory из Фланьо, автомобили собирает завод SOVAB в Батые и дочерняя компания PVI в Грэс-Арменвилье.

Hyvia намерена построить в Европе водородную экосистему, которая будет включать производство, хранение и распределение водорода с помощью заправочных станций для крупных компаний и местных общин.

Фото: Hyvia – водородное направление электрификации Renault / Renault

Дилеры автомобилей Renault будут продавать и водородные заправочные станции, а также сдавать их в аренду. То же касается грузовиков и автобусов на топливных элементах.

Таких у Renault будет три, все на основе модели Master. Новые автомобили Renault будут оснащены батареей на 33 кВт-ч, топливной батареей на 30 кВт, резервуарами, содержащими от 3 до 7 кг водорода, в зависимости от версии. Они будут питаться как электрической энергией из батареи, так и энергией на основе водорода.