Немецкий производитель автомобилей поставил своих поставщиков перед выбором: перейти к экологически чистому производству в ближайшее время или остаться без контракта с Porsche.

Porsche хочет, чтобы компании, которые поставляют важные компоненты для автомобилей, перешли на возобновляемые источники энергии. И делает это с нажимом.

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На прошлой неделе компания призвала своих поставщиков перейти на зеленую энергию и прямо заявила: "Поставщики, которые не желают переходить на сертифицированную зеленую энергию, больше не будут рассматриваться для контрактов с Porsche в долгосрочной перспективе".

Для достижения компанией цели углеродного нейтралитета на всех этапах производства, включая поставщиков, к 2030 году потребуется мощное сотрудничество.

Porsche заявляет, что поставщики сейчас отвечают за около 20% от общего объема углекислого газа в производственных процессах компании. Однако с активизацией электрификации, поставщики будут нести ответственность за еще большую долю вредных выбросов в цепи Porsche – до 40%.

Электрокар Taycan – это углеродно нейтральный автомобиль. Верьте или нет, но модели 911 и 718 также углеродно нейтральные (в процессе производства), и в этом году Macan и Panamera также получили этот статус.

К 2030 году Porsche планирует инвестировать в развитие электрической мобильности более 1 миллиарда евро, но чтобы пойти дальше, компании нужны "чистые" поставщики.