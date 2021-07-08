Німецький виробник автомобілів поставив своїх постачальників перед вибором: перейти до екологічно чистого виробництва найближчим часом або залишитись без контракту з Porsche.

Porsche бажає, щоб компанії, які постачають важливі компоненти для автомобілів, перейшли на відновлювані джерела енергії. І робить це з натиском.

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Минулого тижня компанія закликала своїх постачальників перейти на зелену енергію і прямо заявила: “Постачальники, які не бажають переходити на сертифіковану зелену енергію, більше не будуть розглядатися для контрактів з Porsche в довгостроковій перспективі”.

Для досягнення компанією цілі вуглецевого нейтралітету на усіх етапах виробництва, включаючи постачальників, до 2030 року буде потрібна потужна співпраця.

Porsche заявляє, що постачальники зараз відповідають за близько 20% від загального обсягу вуглекислого газу у виробничих процесах компанії. Однак з активізацією електрифікації, постачальники нестимуть відповідальність за ще більшу долю шкідливих викидів у ланцюзі Porsche – до 40%.

Електрокар Taycan – це вуглецево нейтральний автомобіль. Вірте чи ні, але моделі 911 і 718 також є вуглецево нейтральними (в процесі виробництва), і цього року Macan і Panamera також отримали цей статус.

До 2030 року Porsche планує інвестувати у розбудову електричної мобільності понад 1 мільярд євро, але щоб піти далі, компанії потрібні “чисті” постачальники.