Французький автовиробник утворив альянс із американською фірмою Plug Power, утворивши спільне підприємство під назвою Hyvia. Під цим брендом вже до кінця цього року у Старому Світі почнуть з'являтись перші зарядні станції.

Новоутворена компанія Hyvia отримала промовисту назву, в якій “Hy” означає “hydrogen” – “водень”, а “via” – “шлях”. Її поява досить несподівана, оскільки у масштабному плані змін Renaulution про водневий напрямок електрифікації майже не згадувалось.

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Штаб-квартира компанії знаходиться у французькому місті Вільє-Сен-Фредрік, паливні елементи та водневі заправки забезпечує Re-Factory із Фланьо, автомобілі збирає завод SOVAB в Батиї та дочірня компанія PVI в Грес-Арменвільє.

Hyvia намір побудувати в Європі водневу екосистему, яка буде включати виробництво, зберігання і розподіл водню за допомогою заправних станцій для великих компаній і місцевих громад.

Фото: Hyvia – водневий напрямок електрифікації Renault / Renault

Дилери автомобілів Renault продаватимуть і водневі заправні станції, а також здаватимуть їх в оренду. Те ж стосується вантажівок і автобусів на паливних елементах.

Таких у Renault буде три, всі на основі моделі Master. Нові автомобілі Renault будуть оснащені акумулятором на 33 кВт-год, паливною батареєю на 30 кВт, резервуарами, що містять від 3 до 7 кг водню, залежно від версії. Вони будуть живитися як електричною енергією з батареї, так і енергією на основі водню.