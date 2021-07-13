Новинка с Рюссельсхайма дебютировала в кузове хэтчбек. Opel Astra 2021 представляет собой пример революционных изменений, относительно современной модели.

Opel будет продавать новую Astra с несколькими различными бензиновыми, дизельными и, впервые для модели, плагин-гибридными силовыми агрегатами.

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Astra 2021 делит платформу EMP2 с другими моделями альянса Stellantis, включая Peugeot 308. Но Opel говорит, что Astra спроектирована и разработана в Германии. Также производитель обращает внимание на следующие аспекты:

Ключевым элементом внешнего дизайна нового Opel Astra стало фирменное «лицо» Vizor;

Стилю хэтчбеку добавляет двухцветная окраска кузова и большие колесные диски;

Новейший пиксельный свет Intelli-Lux LED со 168 светодиодными элементами;

Внутри – полностью цифровой кокпит Pure Panel с широкими экранами и интуитивным управлением;

Эффективные двигатели с 6-скоростной механической и 8-скоростной автоматической коробками передач;

Многочисленные автоматизированные системы помощи для высокой безопасности и комфорта;

Эргономичные сиденья, сертифицированные AGR, опционально из кожи и алькантары;

Изготовлен в Германии.

Внешний дизайн нового хэтчбека Astra похож на некоторые другие новые продукты Opel, но без всякого намека на предшественника. Передняя часть характеризуется матричными светодиодными фарами, закованными в черную глянцевую панель. Небольшие противотуманные фары аккуратно встроены в бампер. В гладком "ровном" профиле машины бросается в глаза наклоненная задняя стойка, которая акульим плавником возвышается над основной частью кузова.

Значительные изменения также произошли в салоне. Появилась 10-дюймовая цифровая панель приборов и 10-дюймовый информационно-развлекательный экран, формирующие цифровое пространство кокпита. Astra 2021 также оснащен уникальным трехспицевым рулем и имеет крошечный переключатель передач, встроенный в тоннель трансмиссии. Среди наиболее интересных опций можно назвать Head-Up дисплей и 360-градусную камеру.

Фото: Opel Astra 2021 / Opel

По габаритам новый Opel Astra совсем немного больше модели пятого поколения. Хэтчбек имеет длину 4374 мм, что на 4 мм больше, чем у предшественника. Он также на 51 мм шире (1860 мм) и на 15 мм ниже (1470 мм) старой Astra. Колесная база также увеличилась на 13 мм до 2675 мм.

В основе моторной линейки лежит 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, доступный в конфигурации 108 или 128 лошадиных сил. Также предлагается четырехцилиндровый дизель с турбонаддувом мощностью 128 сил. Плагин-гибридные версии с обозначением PHEV сочетают 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 148 лошадиных сил и электромотор мощностью 109 лошадиных сил. В случае топовой PHEV-версии бензиновый агрегат производит 178 лошадиных сил, что вместе со 109 сильным мотором дает комбинированную мощность в 222 силы. Обе гибридные версии имеют полностью электрический диапазон пробега примерно 50 километров, благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору на 12,4 киловатт-часов. На выбор предлагаются 6-скоростная «механика» и 8-скоростной «автомат».

Производитель пока не огласил информацию о ценах на Astra 2021, но сообщил, что принимать заказы дилеры начнут осенью этого года, а первые машины заказчики получат в начале следующего года.