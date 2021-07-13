Новинка з Рюссельсгайма дебютувала в кузові хетчбек. Opel Astra 2021 року являє собою приклад революційних змін, відносно сучасної моделі.

Opel продаватиме нову Astra з кількома різними бензиновими, дизельними та, вперше для моделі, плагін-гібридними силовими агрегатами.

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Astra 2021 ділить платформу EMP2 з іншими моделями альянсу Stellantis, включаючи Peugeot 308. Але Opel говорить, що Astra спроєктована та розроблена у Німеччині. Також виробник звертає увагу на наступні аспекти:

Ключовим елементом зовнішнього дизайну нового Opel Astra стало фірмове “обличчя” Vizor;

Стилю хетчбеку додає двоколірне забарвлення кузову та великі колісні диски;

Новітнє піксельне світло Intelli-Lux LED зі 168 світлодіодними елементами;

Всередині – повністю цифровий кокпіт Pure Panel з широкими екранами та інтуїтивним управлінням;

Ефективні двигуни з 6-швидкісною механічною та 8-швидкісною автоматичними коробками передач;

Численні автоматизовані системи допомоги для високої безпеки та комфорту;

Ергономічні сидіння, сертифіковані AGR, опційно зі шкіри та алькантари;

Розроблений та виготовлений у Німеччині.

Зовнішній дизайн нового хетчбека Astra подібний до деяких інших нових продуктів Opel, але без жодного натяку на попередника. Передня частина характеризується матричними світлодіодними фарами, закутими у чорну глянсову панель. Невеликі протитуманні фари, акуратно вбудовані в бампер. У гладенькому “рівному” профілі машини впадає в око нахилена задня стійка, що акулячим плавцем височіє над основною частиною кузова.

Значні зміни також відбулись у салоні. З’явилась 10-дюймова цифрова панель приладів та 10-дюймовий інформаційно-розважальний екран, які формують цифровий простір кокпіту. Astra 2021 також оснащений унікальним триспицевим кермом і має крихітний перемикач передач, вбудований в тунель трансмісії. Серед найцікавіших опцій можна назвати Head-Up дисплей та 360-градусну камеру.

Фото: Opel Astra 2021 / Opel

За габаритами новий Opel Astra зовсім трохи більший за модель п’ятого покоління. Хетчбек має довжину 4374 мм, що на 4 мм більше, ніж у попередника. Він також на 51 мм ширший (1860 мм) і на 15 мм нижчий (1470 мм), ніж стара Astra. Колісна база також зросла на 13 мм до 2675 мм.

В основі моторної лінійки лежить 1,2-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом, доступний у конфігурації 108 або 128 кінських сил. Також пропонується чотирициліндровий дизель з турбонаддувом потужністю 128 сил. Плагін-гібридні версії з позначенням PHEV поєднують 1,6-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 148 кінських сил та електромотор потужністю 109 кінських сил. У випадку топової PHEV-версії бензиновий агрегат продукує 178 кінських сил, що разом зі 109 сильним мотором дає комбіновану потужність у 222 сили. Обидві гібридні версії мають повністю електричний діапазон пробігу приблизно 50 кілометрів, завдяки вбудованому літій-іонному акумулятору на 12,4 кіловат-годин. На вибір пропонуються 6-швидкісна “механіка” та 8-швидкісний “автомат”.

Виробник поки не оголосив інформацію про ціни на Astra 2021 року, але повідомив, що приймати замовлення дилери почнуть восени цього року, а перші машини замовники отримають на початку наступного року.