Так виглядає автомобіль "дорого, багато" по-китайськи.

Китайська марка Hongqi або “Червоний прапор”, яка випускає автомобілі для найвпливовыших людей КНР, представила особливі версії седанів H9 +, прикрашених в національному стилі.

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Позначення плюс у назві говорить про версію з подовженою колісною базою. Такі седани мають додаткові 20 сантиметрів між колесами. Виробник представив седани у виконаннях Forbidden City, Magnolia та Dunhuang – “Заборонене місто”, магнолія та Дуньхуан – усе це символи культурної спадщини Китаю.

Бежево-зелений седан Hongqi H9 + Dunhuang Edition створений за мотивами печери Могао в Дуньхуані. Це древнє місто, яке було воротами в Китай за часів Великого шовкового шляху.

Особливу версію легко впізнати за двоколірним кузовом – відтінку піску зверху і блідо-зеленим низу, а також золотому орнаменту і легкосплавними дисками з особливим дизайном. Оздоблення салону світле, з вишивкою і додатковим декором в тон кузову.

Седан Forbidden City Edition виконаний у насичених червоних тонах. Особлива версія названа на честь імператорського палацового комплексу в центрі Пекіна. Кузов пофарбований у темно-червоний знизу і срібний – зверху. Всередині – чорно-бордова палітра, також з ексклюзивними візерунками.

Технічно нові особливі версії не відрізняються від інших довгобазних Hongqi H9 +. Під капотом встановлено 3-літровий турбомотор V6 потужністю 272 к.с. і з крутним моментом 400 Нм. Агрегат під’єднаний до 7-швидкісного “робота”; привід у седана задній.

Ціни на новинки не названі, однак можна орієнтуватись на прайс найдорожчих Hongqi H9 +, який починається з 550 тисяч юанів – 2,317 мільйона гривень.

Фото: спецверсії Hongqi H9 + / inf.news / Autohome