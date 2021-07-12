Так выглядит автомобиль "дорого, много" по-китайски.

Китайская марка Hongqi или ”красный флаг", выпускающая автомобили для самых влиятельных людей КНР, представила особые версии седанов H9 +, украшенных в национальном стиле.

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Обозначение плюс в названии говорит о версии с удлиненной колесной базой. Такие седаны имеют дополнительные 20 сантиметров между колесами. Производитель представил седаны в исполнениях Forbidden City, Magnolia и Dunhuang – “Запретный город”, магнолия и Дуньхуан – все это символы культурного наследия Китая.

Бежево-зеленый седан Hongqi H9 + Dunhuang Edition создан по мотивам пещеры Могао в Дуньхуане. Это древний город, который был воротами в Китай во времена Великого Шелкового пути.

Особую версию легко узнать по двухцветному кузову – оттенку песка сверху и бледно-зеленому низу, а также золотому орнаменту и легкосплавным дискам с особым дизайном. Отделка салона светлая, с вышивкой и дополнительным декором в тон кузову.

Седан Forbidden City Edition выполнен в насыщенных красных тонах. Особая версия названа в честь императорского дворцового комплекса в центре Пекина. Кузов окрашен в темно-красный снизу и серебряный – сверху. Внутри – черно-бордовая палитра, также с эксклюзивными узорами.

Технически новые особые версии не отличаются от других длиннобазных Hongqi H9 +. Под капотом установлен 3-литровый турбомотор V6 мощностью 272 л. с. и с крутящим моментом 400 Нм. Агрегат подсоединен к 7-скоростному "роботу"; привод у седана задний.

Цены на новинки не названы, однако можно ориентироваться на прайс дорогих Hongqi H9 +, который начинается с 550 тысяч юаней – 2,317 миллиона гривен.

Фото: спецверсии Hongqi H9 + / inf.news / Autohome