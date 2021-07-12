Электрический грандтурер будет неким A7 Sportback новой эры.

Линейка Audi в ближайшие годы будет переживать масштабные изменения и уже через пять коротких лет производитель из Ингольштадта представит свой последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, а в 2033 году полностью прекратит производство машин с ДВС. Это означает, что на подходе появление множества электромобилей и они будут выглядеть примерно как концепт Audi Grand Sphere.

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Четырехдверный лифтбек Grand Sphere больше похож на современный A7 Sportback, но у автомобиля будущего нет бензинового или дизельного двигателя, поэтому капот короткий. Отсутствие мотора также позволила сделать передний свес максимально коротким.

Фото: тизеры концепта Audi Grand Sphere / Audi

Колесная база электрокара растянулась не на всю длину машин, благодаря чему значительно увеличилось пространство в салоне. Создатели Grand Sphere использовали его для создания атмосферы гостиной лофт. Концепт также предполагает чрезвычайно усовершенствованную систему автономного вождения, что соответствует требованиям 4 уровня. Это лишь один шаг от полной автоматизации, которая исключает любую потребность вмешательства человека в процесс управления автомобилем.

Еще одна важная вещь, заметна в дизайне интерьера – отсутствие массивных экранов. В Grand Sphere применен минималистский подход, чтобы создать уютную атмосферу для спокойных поездок.

Физический концепт Audi обещает показать на сентябрьской выставке IAA в Мюнхене. До того, в августе, Audi представит концепт Sky Sphere. А уже в 2022 году производитель покажет последний концепт из трио – Urban Sphere.