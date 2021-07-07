Это последняя неэлектрическая модель достаточно консервативного британского бренда Bentley. Уже в 2030 году вся линейка производителя будет состоять исключительно из электромобилей.

Гибридный ряд моделей Bentley расширяется с появлением нового Flying Spur Hybrid. Роскошный седан оснащен 2,9-литровым V6 и электродвигателем с совокупной производительностью установки в 536 лошадиных сил и 750 ньютон-метров. Производитель уверяет, что по динамике, комфорту и всеми другими аспектами гибрид не отличается от других Flying Spur, но имеет лучшие показатели энергоэффективности и экологичности.

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Bentley Flying Spur Hybrid с новым силовым агрегатом "обеспечивает известную роскошь и характеристики Flying Spur без компромиссов", говорит Bentley. Общая дальность пробега составляет более 700 километров, а на электротяге можно проехать более 40 километров. Покупатели Flying Spur Hybrid получат расширенный набор подключенных служб My Bentley, со специфическим содержанием по гибридов.

Внешних отличий у нового гибридного седана класса люкс от его бензиновых версий немного. Несколько шильдиков, дополнительное отверстие для зарядного порта, особый дизайн колесных дисков диаметром от 20 до 22 дюймов. Внутри это все тот самый Bentley с отделкой лучшей кожей и ценными породами дерева, выполненными на высоком уровне.

Фото: Bentley Flying Spur Hybrid / Bentley

Под капотом седана скрывается скромный по объему, по меркам бренда, 2,9-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами и мощный электромотор с отдачей в 136 лошадиных сил, последний от аккумулятора емкостью 18 киловатт-часов. Силовая установка позволяет седану ускоряться до сотни за 4,3 секунды и развивать максимальную скорость в 285 км/ч.

Новый Bentley Flying Spur Hybrid уже доступен для заказа на большинстве рынков, но недоступен во всех странах Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Израиле, Норвегии, Турции, Вьетнаме и Украине.