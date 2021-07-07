Це остання неелектрична модель досить консервативного британського бренду Bentley. Вже у 2030 році уся лінійка виробника складатиметься виключно з електромобілів.

Гібридний ряд моделей Bentley розширюється з появою нового Flying Spur Hybrid. Розкішний седан оснащений 2,9-літровим V6 та електродвигуном з сукупною продуктивністю установки у 536 кінських сил і 750 ньютон-метрів. Виробник запевняє, що за динамікою, комфортом та усіма іншими аспектами гібрид не відрізняється від інших Flying Spur, але має кращі показники енергоефективності та екологічності.

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Bentley Flying Spur Hybrid з новим силовим агрегатом “забезпечує відому розкіш і характеристики Flying Spur без компромісів”, каже Bentley. Загальна дальність пробігу становить понад 700 кілометрів, а на електротязі можна проїхати понад 40 кілометрів. Покупці Flying Spur Hybrid отримають розширений набір підключених служб My Bentley, зі специфічним вмістом щодо гібридів.

Зовнішніх відмінностей у нового гібридного седана класу люкс від його бензинових версій небагато. Кілька шильдиків, додатковий отвір для зарядного порту, особливий дизайн колісних дисків діаметром від 20 до 22 дюймів. Всередині це також той самий Bentley з оздобленням найліпшою шкірою та цінними породами дерева, виконаними на найвищому рівні.

Фото: Bentley Flying Spur Hybrid / Bentley

Під капотом седана ховається скромний за об’ємом, за мірками бренду, 2,9-літровий бензиновий двигун з двома турбінами та потужний електромотор з віддачею у 136 кінських сил, останній живиться від акумулятора ємністю 18 кіловат-годин. Силова установка дозволяє седану прискорюватись до сотні за 4,3 секунди та розвивати максимальну швидкість у 285 км/год.

Новий Bentley Flying Spur Hybrid вже доступний для замовлення на більшості ринків, але недоступний у всіх країнах Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Ізраїлі, Норвегії, Туреччині, В'єтнамі та Україні.