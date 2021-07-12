Електричний грандтурер буде таким собі A7 Sportback нової ери.

Лінійка Audi в найближчі роки буде переживати масштабні зміни й уже за п’ять коротких років виробник з Інгольштадту представить свій останній автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння, а у 2033 році повністю припинить виробництво машин з ДВЗ. Це означає, що на підході поява безлічі електромобілів і вони виглядатимуть приблизно як концепт Audi Grand Sphere.

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Чотиридвений ліфтбек Grand Sphere найбільше схожий на сучасний A7 Sportback, але в автомобіля майбутнього немає бензинового чи дизельного мотора, тому капот короткий. Відсутність мотора також дозволила зробити передній звис максимально коротким.

Фото: тізери концепта Audi Grand Sphere / Audi



Колісна база електрокара розтягнулась чи не на всю довжину машин, завдяки чому значно збільшився простір в салоні. Творці Grand Sphere використали його для створення атмосфери вітальні лофт. Концепт також передбачає надзвичайно вдосконалену систему автономного водіння, що відповідає вимогам 4 рівня. Це лише один крок від повної автоматизації, що виключає будь-яку потребу втручання людини у процес керування автомобілем.

Ще одна важлива річ, помітна в дизайні інтер’єру, – відсутність масивних екранів. Натомість у Grand Sphere застосовано мінімалістський підхід, щоб створити затишну атмосферу для спокійних поїздок.

Фізичний концепт Audi обіцяє показати на вересневій виставці IAA у Мюнхені. До того, у серпні, Audi представить концепт Sky Sphere. А вже у 2022 році виробник покаже останній концепт з тріо – Urban Sphere.