Новый французский кросс-хэтч можно протестировать в автосалоне и выбрать среди доступных авто онлайн.

Новинка Citroen С4 сочетает в себе стиль 5-дверного хэтчбека и смелый вид кроссовера. Классический профиль крыши и динамический наклон заднего стекла демонстрируют прочную связь с традиционными хэтчбеками Citroen семейства С4. В то же время короткие свесы и пластиковые защитные накладки вдоль нижней части кузова и клиренс в 20 см демонстрируют принадлежность к классу SUV.

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Помимо оригинального дизайна, новинка Citroen С4 также выделяется хорошим оснащением. Уже стартовая комплектация LIVE имеет подушки и шторки безопасности, кондиционер, систему мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, фирменную аудиосистему с поддержкой Bluetooth, подогрев сидений.

Комплектация FEEL дополнительно предлагает датчики парковки и камеру заднего вида, многофункциональный руль с подогревом, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, фары ECO LED, 17-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль.

Наконец, максимальная комплектация SHINE оснащена адаптивным круиз-контролем с функцией Stop&Go, распознаванием дорожных знаков, удержанием в полосе движения Lane Keeping Assist, системой предупреждения о столкновении и экстренного торможения в городе, адаптивным дальним светом High Beam Assist, проекционным дисплеем Head-Up Display. Также доступны сиденья Advanced Comfort, бесключевой доступ, подогрев заднего ряда и держатель для планшета.

Кроме выбора комплектаций у нового Citroen С4 существует широкий ассортимент силовых агрегатов – бензин или дизель, с МКП или АКП.

Вариант с бензиновым мотором 1.2 PureTech 100 S&S и 6-ступенчатой МКПП обеспечивает мощность в 100 л. с. и скромный расход топлива – всего 4,9 литра на 100 км в смешанном цикле.

Модификация 1.2 PureTech 155 S&S имеет 8-ступенчатую АКП. Благодаря двигателю на 155 л. с. и 240 Нм машина разгоняется до сотни за 9,2 секунды, максимальная скорость – 208 км/ч.

Любители дизельных моторов могут остановить свой выбор на версии 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8: отличная тяга и крутящий момент (300 Нм) при низкой затрате топлива в линейке – всего 3,8 л на 100 км в смешанном цикле.