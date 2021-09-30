Уникальные шарообразные колеса были разработаны Goodyear специально для этой платформы.

Urban Collëctif – это новое партнерство между Citroën, Accor и JCDecaux, тремя французскими компаниями, которые имеют международное присутствие в повседневной жизни жителей городов по всему миру и имеют общее видение будущего городской мобильности. Продуктом этого альянса является разработка концепции Citroën Autonomous Mobility Vision и автономного шасси Citroën Skate.

Также интересно: Michelin позволила водителям протестировать свои инновационные бескамерные шины

Модульная платформа Citroën Skate предусматривает возможность многоцелевого назначения и производитель предложил три примеры: сменные верхние модули Sofitel En Voyage, Pullman Power Fitness и JCDecaux City Provider.

Эта концептуальная платформа от Urban Collëctif имеет открытый код, что означает свободный доступ ко всей технической информации и возможность использования любым производителем. Украинским разработчикам автономных капсул стоит обратить внимание на решение от Citroën Urban Collëctif. Так, сторонние компании смогут создавать док-станции и свои капсульные модули для Citroën Skate, расширяя возможности платформы.

Замена капсулы происходит за 10 секунд, автоматизировано. Зарядка также не требует внимания оператора. А сами платформы предусматривают автономное управление 5 уровня самостоятельности.

Фото: Citroën Skate и концепты Urban Collëctif / Citroën

Шины Goodyear Eagle 360 на самом деле представляют собой уникальные колеса со встроенными электромоторами. Они позволяют платформе с места двигаться прямо в восьми направлениях.

Характеристики платформы Citroën Skate:

Длина: 2600 мм

Ширина: 1600 мм

Высота: 510 мм

Максимальная скорость: 25 км / год

Автоматическая индукционная (беспроводная) зарядка

Капсула Sofitel en Voyage

Длина: 3160 мм

Ширина: 1800 мм

Высота: 1963 мм

Капсула Pullman Power Fitness

Длина: 3257 мм

Ширина: 1700 мм

Высота: 1825 мм

Капсула JCDecaux City Provider

Длина: 3006 мм

Ширина: 1654 мм

Высота: 2516 мм