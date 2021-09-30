Унікальні шароподібні колеса були розроблені Goodyear спеціально для цієї платформи.

Urban Collëctif – це нове партнерство між Citroën, Accor та JCDecaux, трьома французькими компаніями, які мають міжнародну присутність у повсякденному житті мешканців міст по всьому світу та мають спільне бачення майбутнього міської мобільності. Продуктом цього альянсу є розробка концепції Citroën Autonomous Mobility Vision та автономного шасі Citroën Skate.

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Модульна платформа Citroën Skate передбачає можливість багатоцільового призначення і виробник запропонував три приклади: змінні верхні модулі Sofitel En Voyage, Pullman Power Fitness та JCDecaux City Provider.

Ця концептуальна платформа від Urban Collëctif має відкритий код, що означає вільний доступ до усієї технічної інформації та можливість використання будь-яким виробником. Українським розробникам автономних капсул варто звернути увагу на рішення від Citroën Urban Collëctif. Так, сторонні компанії зможуть створювати док-станції та свої капсульні модулі для Citroën Skate, розширюючи можливості платформи.

Заміна капсули відбувається за 10 секунд, автоматизовано. Зарядка також не потребує уваги оператора. А самі платформи передбачають автономне управління 5 рівня самостійності.

Фото: Citroën Skate та концепти Urban Collëctif / Citroën

Шини Goodyear Eagle 360 насправді являють собою унікальні колеса з вбудованими електромоторами. Вони дозволяють платформі з місця рухатись прямо у восьми напрямках.

Характеристики платформи Citroën Skate:

Довжина: 2600 мм

Ширина: 1600 мм

Висота: 510 мм

Максимальна швидкість: 25 км/год

Автоматична індукційна (бездротова) зарядка

Капсула Sofitel en Voyage

Довжина: 3160 мм

Ширина: 1800 мм

Висота: 1963 мм

Капсула Pullman Power Fitness

Довжина: 3257 мм

Ширина: 1700 мм

Висота: 1825 мм

Капсула JCDecaux City Provider

Довжина: 3006 мм

Ширина: 1654 мм

Висота: 2516 мм