Випускати ці транспортні засоби мав естонський стартап Robogo!, однак серійними вони так і не стали.

Українська студія промислового дизайну DIGITEC visual engineering кілька років тому розробила дизайн лінійки автономного транспорту для доставки вантажів.

Замовником виступив естонський стартап Robogo! Для цієї компанії також розробили сайт на основі рендерів DIGITEС. Естонці хотіли створити систему з доставки товарів, для чого замовили дизайн цілої лінійки автономних транспортних засобів для доставки товарів у місті.

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В їх планах було створити диспетчерський центр, яким мав керувати автономними шатлами. Також треба було побудувати зарядні станції, в яких мали заряджатись акумуляторні батареї. Шатли повинні були б самостійно під'їжджати до них та змінювати пусту АКБ на заповнену. На одному заряді транспортні засоби мали проїжджати 200 – 300 км. Потужність електродвигунів двигунів – від 5 до 15 кВт.

Для різних товарів розроблялись автономні шатли різної вантажопідйомності – на 50, 100 та 1000 кг. При цьому в найбільшому з них були 4 окремих відсіки. Вартість доставки мала бути незначною – від 10 американських центів за доставку у 25 миль для найменшого шатла до 60 центів – для найбільшого.

Лінійка автономних шатлів для доставки Robogo! Ілюстрації DIGITEC visual engineering

Автономні шатли мали інформаційний дисплей та подушку безпеки на випадок зіткнення. Максимальна швидкість автомобільчиків обмежувалась 60 км на годину. Ціна найменшого Robogo!, який мав перевозити 50 кг вантажу, передбачалась на рівні $11990, найбільшого - $23990. Випустити перші шатли мали в травні 2018 року, найбільший – в кінці 2018 року.

Автомобільчики мали б розвозити піцу, електроніку, їжу з супермаркетів, а на заводах – підвозити комплектуючі.

Однак, на жаль, стартап Robogo! не виконав своїх обіцянок та не випустив цих шатлів на ринок, хоча вони були готові до стадії проєктування дослідних зразків інженерами. За словами керівника студії DIGITEC visual engineering Олександра Костура, для цього проєкту було створено повний цикл розробки – від ескізу до САПР моделі поверхні класу А, який передається без змін до конструкторів.