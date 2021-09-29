Выпускать эти транспортные средства должен был эстонский стартап Robogo!, но серийными они так и не стали.

Украинская студия промышленного дизайна DIGITEC visual engineering несколько лет назад разработала дизайн линейки автономного транспорта для доставки грузов.

Заказчиком выступил эстонский стартап Robogo! Для этой компании также разработали сайт на основе рендеров DIGITEС. Эстонцы хотели создать систему по доставке товаров, для чего заказали дизайн целой линейки автономных транспортных средств для доставки товаров в городе.

Также интересно Автономные автомобили уменьшат заторы на 70%

В их планах было создать диспетчерский центр, который должен был управлять автономными шаттлами. Также надо было построить зарядные станции, в которых должны были заряжаться аккумуляторные батареи. Шаттлы должны были бы самостоятельно подъезжать к ним и менять пустую АКБ на заполненную. На одном заряде транспортные средства должны проезжать 200 – 300 км. Мощность электродвигателей – от 5 до 15 кВт.

Для различных товаров разрабатывались автономные шаттлы различной грузоподъемности – на 50, 100 и 1000 кг. При этом в самом большом из них были 4 отдельных отсека. Стоимость доставки должна была быть незначительной – от 10 американских центов за доставку в 25 миль для самого маленького шаттла до 60 центов – для самого большого.

Линейка автономных шаттлов для доставки Robogo! Иллюстрации DIGITEC visual engineering

Автономные шаттлы имели информационный дисплей и подушку безопасности на случай столкновения. Максимальная скорость автомобильчиков ограничивалась 60 км в час. Цена наименьшего Robogo!, который должен был перевозить 50 кг груза, предполагалась на уровне $11 990, наибольшего – $23 990. Выпустить первые шаттлы должны были в мае 2018 года, наибольший – в конце 2018 года.

Автомобильчики должны были бы развозить пиццу, электронику, еду из супермаркетов, а на заводах – подвозить комплектующие.

Однако, к сожалению, стартап Robogo! не выполнил свои обещания и не выпустил эти шаттлы на рынок, хотя они были готовы к стадии проектирования опытных образцов инженерами. По словам руководителя студии DIGITEC visual engineering Александра Костура, для этого проекта был создан полный цикл разработки – от эскиза до САПР модели поверхности класса А, который передается без изменений конструкторам.