Когда разработка автономных автомобилей выйдет на финишную прямую правительства по всему миру должны ответить на сложные технические, правовые и нормотворческие вопросы о полной автономности транспорта.

Если раньше беспилотные автомобили существовали лишь в рамках фильмов или на страницах книг, то сейчас это не только ближайшее будущее, но и стратегия развития отрасли, которая испытывает поддержки на законодательном уровне во многих странах. С ростом количества автомобилей на дорогах увеличивается и важность вопросов экологии и умной мобильности.

Сегодня в среднем 90% времени автомобиль не используется, а занимает место на парковке. Новые системы автономного вождения могут упорядочить проблемы с парковкой автомобилей, уменьшить заторы на дорогах (на 62-87%) и уровень вредных выбросов (до 60%), а также снизить транспортные издержки – ведь по данным Metinvest Digital, стоимость беспилотных автомобилей самая низкая среди других видов транспорта и составляет всего 0,16 USD за км.

Как и вся мировая экономика, отрасль автономных транспортных средств столкнулась с последствиями пандемии COVID-19. Несмотря на это, большинство стран не остановились на достигнутом и продолжили действовать в этом направлении. И что именно происходит в мировой регуляторной политике в отношении автономных транспортных средств? Кто лидирует среди разработчиков беспилотных автомобилей? На эти вопросы невозможно ответить без классификации автоматизации вождения.

Уровни автоматизации вождения от SAE International

Беспилотный автомобиль – это транспортное средство, которое использует сочетание датчиков, камер, радаров и искусственного интеллекта (ИИ) для путешествия между пунктами назначения без оператора человека. В 2014 году SAE International (Сообщество автотранспортных инженеров) определила уровень автоматизации вождения: от SAE Уровня 0 (без автоматизации) до SAE Уровня 5 (полная автоматизация автомобиля).

Мировая регуляторная политика в отношении автономных транспортных средств

Внедрение беспилотных автомобилей набирает обороты, что требует развития соответствующей инфраструктуры от стран по всему миру. Разные страны решают этот вопрос по-разному, но регуляторные изменения крайне важны на этом пути. Dentons, международная юридическая фирма, представила нормотворческие достижения девяти стран, которые движутся в направлении поддержания отрасли автономных транспортных средств, а именно Австралии, Канады, Китая, Германии, Венгрии, Польши, Южной Кореи, Турции и Соединенных Штатов. Самые активные из них разработали специальные законы, стратегии и подходы, которые представлены ниже.

Канада

В Канаде вопросом беспилотных автомобилей заинтересованы все три уровня государственного правления: федеральный; органы власти провинции и территорий; и муниципальный. В Онтарио и Квебеке необходимо получить разрешение органов правления, чтобы запустить автономные транспортные средства (SAE Уровне 4-5 и SAE Уровне 3-5) на дорогу. В других юрисдикциях требуется разрешение регистратора.

Китай

Китай применяет глобальный подход в “Стратегии инновационного развития интеллектуального транспортного средства”, который предусматривает, что к 2025 году технологическая и нормотворческая базы стандартных интеллектуальных средств будут полностью завершены. Также впервые возможность испытать автономные транспортные средства на дорогах в Пекине будет подкреплена законом.

Германия

Германия планирует укрепить свою позицию “ведущего поставщика и рынка автоматизированных транспортных средств и транспортных средств с сетевыми возможностями”, о чем и сообщила в “Стратегии автоматизированного вождения и вождения с сетевыми возможностями” в 2015 году.

В 2017 году правительство Германии разрешило водителю передать управление авто высокоавтоматизированным или полностью автоматизированным системам вождения, к тому же эти транспортные средства уже ездят на дорогах общего пользования.

А в 2020 году Федеральный министр Андреас Шойер представил законопроект о создании нормотворческой схемы для автономного вождения Уровней 4 и 5, которое будет принято до конца лета этого года.

Венгрия

Венгрия имеет значительный потенциал для развития мобильности, поэтому правительство страны опубликовало Стратегию развития искусственного интеллекта в Венгрии в сентябре 2020 года. В центре внимания – развитие научных исследований и инфраструктуры для автономного вождения. К 2025 году запланировано построить несколько дорог с автономными технологиями. А завершение тестового трека ZalaZone, развитие сельскохозяйственного тестовой среды и умных городов тоже занимают одни из первых мест в плане действий правительства.

Польша

Польша поддерживает отечественный автомобильный рынок и рынок информационных технологий и выступает за его эффективное функционирование и конкурентоспособность, поэтому в сентябре 2019 года правительство страны приняло “Стратегию устойчивого развития транспорта до 2030 года”. В ней подчеркивается важность создания Национального координационного бюро CAD, определения правил тестирования и массовое использование автономных транспортных средств.

Южная Корея

Южная Корея сосредоточила внимание на перестройке соответствующей нормативной базы, а также основных дорог и другой сопутствующей инфраструктуры для полной автоматизации вождения до 2024 года; и введении автономных авто Уровня 4 на основные дороги по всей стране до 2027 года. Кроме того, в 2020 году был принят закон для определения зон безопасности автономного вождения и создания экспериментальных зон для беспилотных автомобилей.

Соединенные Штаты

В Соединенных Штатах Национальный совет по безопасности дорожного движения (NHTSA) предпринял три значительных шага навстречу развитию автономных технологий:

Обзор федеральных стандартов безопасности автомобилей для автоматизированных транспортных средств.

Федеральная политика в отношении автоматизированных транспортных средств.

Обязательная связь V2V на всех новых легковых автомобилях.

Департамент транспорта опубликовал комплексный план развития автоматизированных транспортных средств и предупредил о запланированной нормотворческой деятельности.

Вместе с тем, Национальное управление безопасностью движения на трассах NHTSA призывает ввести более строгие стандарты для автоматизированных транспортных средств из-за беспокойства относительно испытаний беспилотных автомобилей Tesla на дорогах общего пользования, которые проводятся с ограниченными требованиями к надзору и отчетности.

Также компания Dentons создала Общий индекс автономных транспортных средств. Этот интерактивный онлайн-инструмент помогает легко найти основные нормы беспилотного вождения по всему миру и провести параллели между разными юрисдикциями.

Поэтому мир постепенно работает над легализацией и активным запуском беспилотных автомобилей. Этот процесс был бы невозможен без ведущих разработчиков такого вида транспорта, которые мотивируют и вдохновляют своих последователей.

А как насчет Украины?

Украина имеет все предпосылки, чтобы занять свою нишу в разработке автономных автомобилей. Автономное вождение и развитие умной мобильности находится в фокусе внимания при разработке Стратегии развития автомобильной отрасли, которая сейчас дорабатывается представителями отрасли и власти на поручение Президента Украины.

В частности, Украина может стать площадкой для тестирования систем беспилотных автомобилей, в том числе в кризисных условиях (плохие погодные условия, горные дороги, отсутствие дорожной разметки и тому подобное). Это возможность Украине привлечь инвестиции для развития автономных транспортных средств и превратиться в хаб по разработке и тестированию современных инновационных решений.

Но чтобы воплотить это в реальность, необходимо мыслить стратегически и не бояться смелых решений. Ведь переход на автономное вождение – это дело не только времени. Но также гибкости мышления стран, которые понимают важность своевременного реагирования на технологические тренды.