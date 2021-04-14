Коли розробка автономних автомобілів вийде на фінішну пряму, уряди по всьому світу мають відповісти на складні технічні, правові та нормотворчі питання щодо повної автономності транспорту.

Якщо раніше безпілотні автомобілі існували лише в рамках фільмів або на сторінках книг, то зараз це не тільки найближче майбутнє, а й стратегія розвитку галузі, що зазнає підтримки на законодавчому рівні у багатьох країнах. Із ростом кількості автомобілів на дорогах збільшується і важливість питань екології та розумної мобільності.

Сьогодні у середньому 90% часу автомобіль не використовується, а займає місце на парковці. Нові системи автономного водіння можуть впорядкувати проблеми з паркуванням автомобілів, зменшити затори на дорогах (на 62-87%) та рівень шкідливих викидів (до 60%), а також знизити транспортні витрати – адже за даними Metinvest Digital, вартість експлуатації безпілотних автомобілів найнижча серед інших видів транспорту і складає усього 0,16 USD за км.

Як і вся світова економіка, галузь автономних транспортних засобів зіткнулася з наслідками пандемії COVID-19. Незважаючи на це, більшість країн не зупинились на досягнутому і продовжили діяти у цьому напрямку. Та що саме відбувається у світовій регуляторній політиці щодо автономних транспортних засобів? Хто лідирує серед розробників безпілотних автомобілів? На ці питання неможливо відповісти без класифікації автоматизації водіння.

Рівні автоматизації водіння від SAE International

Безпілотний автомобіль – це транспортний засіб, який використовує поєднання датчиків, камер, радарів та штучного інтелекту (ШІ) для подорожі між пунктами призначення без оператора людини. У 2014 році SAE International (Співтовариство автотранспортних інженерів) визначила рівні автоматизації водіння: від SAE Рівня 0 (без автоматизації) до SAE Рівня 5 (повна автоматизація автомобіля).

Світова регуляторна політика щодо автономних транспортних засобів

Упровадження безпілотних автомобілів набирає обертів, що вимагає розвитку відповідної інфраструктури від країн по всьому світу. Різні країни вирішують це питання по-різному, але регуляторні зміни вкрай важливі на цьому шляху. Dentons, міжнародна юридична фірма, представила нормотворчі досягнення дев'яти країн, які рухаються у напрямку підтримання галузі автономних транспортних засобів, а саме Австралії, Канади, Китаю, Німеччини, Угорщини, Польщі, Південної Кореї, Туреччини та Сполучених Штатів. Найактивніші з них розробили спеціальні закони, стратегії та підходи, які представлено нижче.

Канада

У Канаді питанням безпілотних автомобілів зацікавлені всі три рівні державного правління: федеральний; органи влади провінції й територій; муніципальний. В Онтаріо та Квебеку необхідно мати дозвіл органів правління, щоб запустити автономні транспортні засоби (SAE Рівні 4-5 та SAE Рівні 3-5) на дорогу. В інших юрисдикціях потрібен дозвіл Реєстратора.

Китай

Китай застосовує глобальний підхід у «Стратегії інноваційного розвитку інтелектуального транспортного засобу», яка передбачає, що до 2025 року технологічна та нормотворча бази стандартних інтелектуальних засобів будуть повністю завершені. Також уперше можливість випробувати автономні транспортні засоби на автомагістралях у Пекіні буде підкріплена законом.

Німеччина

Німеччина планує зміцнити свою позицію «провідного постачальника та ринку автоматизованих транспортних засобів та транспортних засобів із мережевими можливостями», про що і повідомила у «Стратегії автоматизованого водіння та водіння з мережевими можливостями» у 2015 році.

У 2017 році уряд Німеччини дозволив водієві передати керування авто високоавтоматизованим або повністю автоматизованим системам водіння, до того ж ці транспортні засоби вже їздять на дорогах загального користування.

А у 2020 році Федеральний міністр Андреас Шойер представив законопроєкт про створення нормотворчої схеми для автономного водіння Рівнів 4 і 5, який буде прийнято до кінця літа цього року.

Угорщина

Угорщина має значний потенціал для розвитку мобільності, тому уряд країни опублікував Стратегію розвитку штучного інтелекту в Угорщині у вересні 2020 року. У центрі уваги – розвиток наукових досліджень та інфраструктури для автономного водіння. До 2025 року заплановано побудувати кілька доріг із автономними технологіями. А завершення тестового треку ZalaZone, розвиток сільськогосподарського тестового середовища та розумних міст теж займають одні з перших місць у плані дій уряду.

Польща

Польща підтримує вітчизняний автомобільний ринок та ринок інформаційних технологій і виступає за його ефективне функціонування та конкурентоспроможність, тому у вересні 2019 року уряд країни прийняв «Стратегію сталого розвитку транспорту до 2030 року». У ній підкреслюється важливість створення Національного координаційного бюро CAD, визначення правил тестування та масове використання автономних транспортних засобів.

Південна Корея

Південна Корея зосередила увагу на перебудові відповідної нормативної бази, а також основних доріг та іншої супутньої інфраструктури для повної автоматизації водіння до 2024 року; та введенні автономних авто Рівня 4 на основні дороги по всій країні до 2027 року. Крім того, у 2020 році було прийнято закон для визначення зон безпеки автономного водіння і створення ескпериментальних зон для безпілотних автомобілів.

Сполучені Штати

У Сполучених Штатах Національна рада з безпеки дорожнього руху (NHTSA) зробила три значні кроки назустріч розвитку автономних технологій:

Огляд федеральних стандартів безпеки автомобілів для автоматизованих транспортних засобів.

Федеральна політика щодо автоматизованих транспортних засобів.

Обов’язковий зв’язок V2V на всіх нових легкових автомобілях.

Департамент транспорту опублікував комплексний план розвитку автоматизованих транспортних засобів та попередив про заплановану нормотворчу діяльність.

Разом з тим, Національне управління безпекою руху на трасах NHTSA закликає ввести більш суворі стандарти для автоматизованих транспортних засобів через занепокоєність випробуваннями безпілотних автомобілів Tesla на дорогах загального користування, які проводяться з обмеженими вимогами до нагляду і звітності.

Також компанія Dentons створила Загальний індекс автономних транспортних засобів. Цей інтерактивний онлайн-інструмент допомагає легко знайти основні норми безпілотного водіння по всьому світу й провести паралелі між різними юрисдикціями.

Тож світ поступово працює над легалізацією і активним запуском безпілотних автомобілів. Цей процес був би неможливим без провідних розробників такого виду транспорту, які мотивують та надихають своїх послідовників.

А як щодо України?

Україна має усі передумови, щоб зайняти свою нішу в розробці автономних автомобілів. Автономне водіння та розвиток розумної мобільності перебуває в фокусі уваги під час розробки Стратегії розвитку автомобільної галузі, яка зараз напрацьовується представниками галузі та влади на доручення Президента України.

Зокрема, Україна може стати майданчиком для тестування систем безпілотних автомобілів, у тому числі у кризових умовах (погані погодні умови, гірські дороги, відсутність дорожньої розмітки тощо). Це можливість України залучити інвестиції для розвитку автономних транспортних засобів та перетворитися на хаб з розробки та тестування сучасних інноваційних рішень.

Але щоб втілити це у реальність, необхідно мислити стратегічно та не боятися сміливих рішень. Адже перехід на автономне водіння – це справа не лише часу. Але також гнучкості мислення країн, які розуміють важливість своєчасного реагування на технологічні тренди.