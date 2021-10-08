Новий французький крос-хетч можна протестувати в автосалоні та обрати серед доступних авто онлайн.

Новинка Citroen С4 поєднує в собі стиль 5-ти дверного хетчбека та сміливий вигляд кросовер. Класичний профіль даху і динамічний нахил заднього скла демонструють міцний зв'язок з традиційними хетчбеками Citroen сімейства С4. Водночас короткі звіси і пластикові захисні накладки вздовж нижньої частини кузова та кліренс у 20 см демонструють приналежність до класу SUV.

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Крім оригінального дизайну, новинка Citroen С4 також виділяється хорошим оснащенням. Вже стартова комплектація LIVE має подушки та шторки безпеки, кондиціонер, систему моніторингу тиску в шинах, круїз-контроль, фірмову аудіосистему з підтримкою Bluetooth, підігрів сидінь.

Комплектація FEEL додатково пропонує датчики паркування і камеру заднього виду, багатофункціональне кермо з підігрівом, 10-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, фари ECO LED, 17-дюймові легкосплавні диски, клімат-контроль.

Нарешті, максимальна комплектація SHINE оснащена адаптивним круїз-контролем з функцією Stop&Go, розпізнаванням дорожніх знаків, утриманням в смузі руху Lane Keeping Assist, системою попередження про зіткнення й екстреного гальмування в місті, адаптивним дальнім світлом High Beam Assist, проєкційним дисплеєм Head-Up Display. Також доступні сидіння Advanced Comfort, безключовий доступ, підігрів заднього ряду і тримач для планшета.

Крім вибору комплектацій, у нового Citroen С4 існує широкий асортимент силових агрегатів – бензин або дизель, з МКП або АКП.

Варіант з бензиновим мотором 1.2 PureTech 100 S&S і 6-ступінчастою МКПП забезпечує потужність у 100 к.с. та скромну витрату пального – всього 4,9 літра на 100 км в змішаному циклі.

Модифікація 1.2 PureTech 155 S&S має 8-ступінчату АКП. Завдяки двигуну на 155 к.с. і 240 Нм машина розганяється до сотні за 9,2 секунди, максимальна швидкість – 208 км / ч.

Любителі дизельних моторів можуть зупинити свій вибір на версії 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8: відмінна тяга і високий крутний момент (300 Нм) при найнижчій витраті пального в лінійці – всього 3,8 л на 100 км в змішаному циклі.