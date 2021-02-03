Дизайнерский кросс-хэтч DS 4 сменил поколение и теперь умеет ездить без бензина.

Люксовый суббренд Citroen продолжает расширять свою линейку моделей. После дебюта кроссоверов DS 7 Crossback и DS 3 Crossback, а люкс-седана DS 9, пришло время для четвертой модели – высокого хэтчбека DS 4!

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Дизайнерский кросс-хэтч выполнен по мотивам концепта Aero Sport Lounge. "Модель DS 4 была задумана так, чтобы изменить и даже расширить привычные границы сегмента С-Premium. Новый автомобиль нацелен на совершенно разных покупателей, предлагая два стиля кузова: традиционный компактный хэтчбек и амбициозный кросс-купе. Именно эта идея – совместить два сегмента в одном автомобиле – определяла наши решения на каждом этапе работы над новым DS 4", – говорит директор по продукции DS Automobiles Марион Дэвид.

Новый DS 4 оказался заметно длиннее Citroen DS 4 – модели, от которой новичок унаследовал только название и ауру дизайнерского автомобиля. Длина машины в обоих кузовных формах составляет 4,4 метра. Багажник с электроприводом дверки вмещает 430 литров.

Фото: DS 4 / DS Automobiles

Дебютант получил только два варианта кузова, но и три исполнения: собственно DS 4, внедорожный DS 4 Cross с пластиковой защитой, рейлингами и трекшн-контролем, а также спортивный DS 4 Performance Line с особым декором Black Pack. Всем трем возложена матричная оптика, что состоит из 98 отдельных светодиодов.

Для отделки салона используются кожа, алькантара, карбон и натуральное дерево. В оснащение включена новая информационно-развлекательная система DS IRIS с голосовым и жестовым управлением и пятидюймовым тачскрином на центральной консоли, проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности, 690-ваттная акустика Focal Electra с 14 динамиками.

Особенно производитель выделяет такие технологические аспекты DS 4:

фирменная система ночного видения;

адаптивная подвеска, что сканирует пространство перед автомобилем и моментально меняет настройки;

система кругового обзора;

усовершенствованный ассистент вождения, с функциями полуавтоматического обгона и регулирования скорости поворота.

DS 4 будут предлагать с бензиновыми моторами серии PureTech с отдачей в 130, 180 и 225 лошадиных сил, дизелем BlueHDi с отдачей в 130 сил, а также 225-сильным плагин-гибридным агрегатом E-Tense. Последний способен обеспечить движение в чисто электрическом режиме на расстояние более 50 километров. Все моторы сочетаются исключительно с восьмискоростным автоматом.

Продажи DS 4, в том числе в Украине, стартуют в четвертом квартале этого года. Покупателям предложат семь цветов кузова и широкие возможности персонализации.