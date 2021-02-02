Люксовый седан CT5-V в топовом исполнении имеет под капотом турбированный V8 с отдачей в 677 лошадиных сил.

Младшая модель – Cadillac CT4-V в исполнении Blackwing, предлагает битурбомотор 3.6 V6 с отдачей 479 лошадиных сил.

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Оба Blackwing созданные по канонам и с применением тех же агрегатов, и седаны V-серии прошлого поколения, но имеют модернизированные агрегаты и ходовую электронику. Младшая модель противопоставляется BMW M3 Competition и Mercedes-AMG С63 S или Dodge Charger SRT Hellcat, а для старшей европейскими соперниками будут BMW M5 CS и Mercedes-AMG E63 S.

Cadillac CT4-V Blackwing оснащен битурбомотором V6 3.6 с новыми турбокомпрессорами, системой впуска и блоком управления. Продуктивность мотора составляет 479 лошадиных сил и 603 ньютон-метра.

Cadillac CT5-V Blackwing имеет под капотом компрессорный V8 6.2 от Corvette C8. Агрегат получил доработанный нагнетатель Eaton объемом 1,7 литра, титановые впускные клапаны и новый поддон картера с системой перегородок, которые удерживают смазку в скоростных поворотах. Мотор производит 677 лошадиных сил мощности и 854 номов крутящего момента.

Фото: Cadillac CT4-V Blackwing та Cadillac CT5-V Blackwing / Cadillac

Обе модели доступны с базовой шестиступенчатой ​​механикой Tremec или опционной 10-скоростной автоматической трансмиссией с магниевыми лепестками переключения передач на руле. Привод в спортивных седанов задний, с электронноуправляемой блокировкой дифференциала.

CT4-V Blackwing с АКП ускоряется до сотни за 3,8 секунды, а CT5-V Blackwing выполняет спринт за 3,7. Максимальная скорость – 304 и 322 километров в час соответственно. Для сравнения, BMW M5 CS с 635-сильным мотором и полным приводом ускоряется от 0 до 100 километров в час ровно за 3 секунды.

Cadillac обеспечил спортивные седаны адаптивной подвеской Magnetic Ride Control 4.0 с жесткими пружинами и увеличенной толщиной стабилизаторов.

Внешне версии Blackwing легко отличить от менее мощных машин по черным "перьям" – декоративным и аэродинамическим карбоновым деталям на кузове. Также седаны имеют колеса с особым дизайном – 18-дюймовые в "четверки" и 19-дюймовые в "пятерки", с шинами Michelin Pilot Sport 4S. За новыми колесами расположены тормоза Brembo с шестипоршневыми механизмами спереди и четырехпоршневыми сзади, которые можно заменить опционными карбон-керамическими для модели CT5-V Blackwing.

Кресла спортседанов имеют спортивный профиль с увеличенной боковой поддержкой и особую графику виртуальных приборов. На руле теперь есть переключатель ездовых режимов и кнопка V-Mode, которая одним нажатием переводит все системы в боевую готовность. Для модели CT5-V Blackwing можно заказать облегченные кресла с углепластиковым каркасом.

В США оба суперседана уже доступны для заказа. Cadillac CT4-V Blackwing стоит от 60 тысяч долларов, а Cadillac CT5-V Blackwing – от 85 тысяч долларов. Тираж машин на 2021 год будет ограничен – производитель выпустит только по 250 экземпляров каждой модели, а объем производства на 2022 год объявят позже. Машины появятся до конца лета.