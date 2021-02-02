Люксовий седан CT5-V у топовому виконанні має під капотом турбований V8 з віддачею у 677 кінських сил.

Менший модель – Cadillac CT4-V у виконанні Blackwing, пропонує бітурбомотор 3.6 V6 з віддачею 479 кінських сил.

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Обидва Blackwing створені за канонами і з застосуванням тих же агрегатів, що і седани V-серії минулого покоління, але мають модернізовані агрегати та ходову електроніку. Молодша модель протиставляється BMW M3 Competition і Mercedes-AMG С63 S або ж Dodge Charger SRT Hellcat, а для старшої європейськими суперниками будуть BMW M5 CS та Mercedes-AMG E63 S.

Cadillac CT4-V Blackwing оснащений бітурбомотором V6 3.6 з новими турбокомпресорами, системою впуску та блоком управління. Продутивність мотору складає 479 кінських сил і 603 ньютон-метри.

Cadillac CT5-V Blackwing має під капотом компресорний V8 6.2 від Corvette C8. Агрегат отримав доопрацьований нагнітач Eaton об'ємом 1,7 літра, титанові впускні клапани і новий піддон картера з системою перегородок, які утримують мастило в швидкісних поворотах. Мотор продукує 677 кінських сил потужності і 854 номів крутного моменту.

Фото: Cadillac CT4-V Blackwing та Cadillac CT5-V Blackwing / Cadillac

Обидві моделі доступні з базовою шестиступінчастою механікою Tremec або опційною 10-швидкісною автоматичною трансмісією з магнієвими пелюстками перемикання передач на кермі. Привід у спортивних седанів задній, з електроннокерованим блокуванням диференціалу.

CT4-V Blackwing з АКП прискорюється до сотні за 3,8 секунди, а CT5-V Blackwing виконує спринт за 3,7. Максимальна швидкість – 304 і 322 кілометри на годину, відповідно. Для порівняння, BMW M5 CS з 635-сильним мотором і повним приводом прискорюється від 0 до 100 кілометрів на годину рівно за 3 секунди.

Cadillac забезпечив спортивні седани адаптивною підвіскою Magnetic Ride Control 4.0 з жорсткими пружинами і збільшеною товщиною стабілізаторів.

Зовні версії Blackwing легко відрізнити від менш потужних машин за чорним “пір’ям” – декоративним та аеродинамічним карбоновим деталям на кузові. Також седани мають колеса з особливим дизайном – 18-дюймові у “четвірки” і 19-дюймові у “п’ятірки”, з шинами Michelin Pilot Sport 4S. За новими колесами розташовані гальма Brembo з шестипоршневими механізмами спереду і чотирьохпоршневими ззаду, які можна замінити опційними карбон-керамічними для моделі CT5-V Blackwing.

Крісла спортседанів мають спортивний профіль зі збільшеною бічною підтримкою і особливу графіку віртуальних приладів. На кермі тепер є перемикач їздових режимів і кнопка V-Mode, яка одним натисненням переводить всі системи в бойову готовність. Для моделі CT5-V Blackwing також можна замовити полегшені крісла з вуглепластиковим каркасом.

У США обидва суперседана вже доступні для замовлення. Cadillac CT4-V Blackwing коштує від 60 тисяч доларів, а Cadillac CT5-V Blackwing – від 85 тисяч доларів. Тираж машин на 2021 рік буде обмежений – виробник випустить лише по 250 примірників кожної моделі, а обсяг виробництва на 2022 рік оголосять пізніше. Машини з'являться до кінця літа.