Довгоочікуване масштабне оновлення електричного седана принесло чимало змін. Разом з седаном, оновлення отримав і кросовера Model X. Також Ілон Маск оголосив, що технологія Tesla Autopilot матиме автономність рівня 5 до кінця 2021 року та анонсував ринковий дебют Cybertruck до кінця цього року.

Під час оголошення звіту про прибутки в четвертому кварталі, Tesla представила давно очікуване оновлення для седана Model S та кросовера Model X, поділилась інформацією про пікап Cybertruck та повністю автономний автопілот.

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Електричний седан отримав новий передній бампер з іншими впускними отворами, видозмінений задній дифузор та нові 19- та 21-дюймові колеса. Все зовнішнє оздоблення тепер виконане у чорному кольорі, але палітра основних кольорів залишається незмінною, а білий, як і раніше, є єдиним безкоштовним варіантом.

Інтер’єр – справжня зірка цього шоу. Салон електрокара був повністю перероблений – вперше з 2012 року. Великий 17-дюймовий центральний екран, схожий на екран Model 3 та Model Y, у седані комбінується з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів. Tesla каже, що новий центральний екран – це, в основному, ігровий комп'ютер з 10 терафлопсами обробної потужності, а опубліковані зображення показують, що на ньому запущена популярна фантастична RPG-гра Witcher 3. Та найцікавіша зміна – прямокутне кермо, що нагадує штурвал літака.

Сидіння з підігрівом для кожного пасажира, лобове скло з підігрівом, тризонний автоматичний клімат-контроль, нестандартні профілі водія, навколишнє освітлення та 22 аудіо-динаміки з активним шумозаглушенням тепер доступні власникам седанів. Те саме можна сказати про центральний підлокітник другого ряду з бездротовою зарядною панеллю.

Фото: оновлена Tesla Model S 2022 / Tesla

Tesla припинила продажі двомоторної Model S Performance на користь Long Range, Plaid та Plaid+. Ціни починаються з 79 990 доларів США. Запас ходу оновленої Model S становить 663 кілометри, тоді як версія Plaid+ обіцяє 837 кілометрів. Прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину займає менше двох секунд, а спідометр припинить підйом на швидкості 322 кілометри на годину.

Tesla Model X

Кросовер оновився подібним чином, інтер’єр Model X дуже схожий на новий інтер'єр Model S, але кросовер все ще зберігає панорамне лобове скло, що переходить у дах і можливість встановити третій ряд сидінь. Зовнішні зміни включають оновлене “обличчя” та видалення хромового декору. Показники продуктивності – це 579 кілометрів запасу ходу, 2,5 секунди на прискорення до першої сотні та максимальна швидкість у 262 кілометри на годину.

Фото: оновлений кросовер Tesla Model X 2022 / Tesla

Tesla також змінила конфігурації, в яких зараз доступний електричний кросовер. Версія Long Range коштує від 90 000 доларів, а версія Performance замінюється на Plaid з цінником у 120 000 доларів. Версії Plaid+ у кросовера немає.

Tesla Cybertruck

Розробка й інженерія Tesla Cybertruck вже завершені, перші поставки електричного пікапа відбудуться до кінця цього року, каже Ілон Маск. “Ми здійснимо декілька поставок Cybertruck у 2021 році, але повномасштабне виробництво і доставки розпочнуться наступного року”, – сказав Маск.

Яких змін зазнав пікап на шляху від концепта, представленого у листопаді 2019 року, до конвеєра – поки не відомо. Натомість ми знаємо, що першими Cybertruck, які підуть у виробництво, будуть найпотужніші тримоторні варіанти. Більш доступні версії почнуть випускати з 2022 року. Виробництво нової моделі вестимуть на новій гігафабриці Tesla в Остіні, штат Техас, яка може запрацювати вже в травні.

Tesla Autopilot

Генеральний директор Tesla Ілон Маск також приділив увагу технології автоматичного управління з функцією Full Self-Driving (FSD), тобто повністю автоматичним управлінням. За словами Маска, FSD зможе забезпечити автономність рівня 5 до кінця 2021 року.

Заява амбітна і неоднозначна, оскільки нинішня версія системи навіть не є надійним рівнем 3, тож поки не ясно, як електроніку зроблять “на 100% безпечнішою, ніж людина-водій”, за словами генерального директора. Маск також стверджує, що FSD зможе керувати автомобілем в будь-якому місці за будь-яких умов без потреби у взаємодії з людьми.

Також стало відомо, що Tesla не планує дозволяти власникам Tesla переносити систему Autopilot з новими функціями FSD на новіший автомобіль. Це означає, що клієнт, який кілька років тому виплатив 7000 доларів за технологію, яка не існувала, тепер повинен буде витратити ще 10 000 доларів на ту саму технологію, яка все ще не готова до загального споживання. Маск також заявив, що функціонал FSD буде пропонований, як підписка для клієнтів Tesla, протягом наступних кількох місяців.