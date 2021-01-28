Долгожданное масштабное обновление электрического седана принесло немало изменений. Вместе с седаном обновление получил и кроссовер Model X. Илон Маск объявил, что технология Tesla Autopilot будет иметь автономность уровня 5 до конца 2021 года и анонсировал рыночный дебют Cybertruck до конца этого года.

Во время оглашения отчета о прибылях в четвертом квартале Tesla представила давно ожидаемое обновление для седана Model S и кроссовера Model X, поделилась информацией о пикапе Cybertruck и полностью автономном автопилоте.

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Электрический седан получил новый передний бампер с другими впускными отверстиями, видоизмененный задний диффузор и новые 19 - и 21-дюймовые колеса. Вся внешняя отделка теперь выполнена в черном цвете, но палитра основных цветов остается неизменной, а белый по-прежнему является единственным бесплатным вариантом.

Интерьер – настоящая звезда этого шоу. Салон электрокара был полностью переделан – впервые с 2012 года. Большой 17-дюймовый центральный экран, похожий на экран Model 3 и Model Y, в седане комбинируется с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов. Tesla говорит, что новый центральный экран – это, в основном, игровой компьютер с 10 терафлопсами обрабатывающей мощности, а опубликованные изображения показывают, что на нем запущена популярная фантастическая RPG-игра Witcher 3. И интересная смена – прямоугольный руль, напоминающий штурвал самолета.

Сиденье с подогревом для каждого пассажира, лобовое стекло с подогревом, трехзонный автоматический климат-контроль, нестандартные профили водителя, окружающее освещение и 22 аудио-динамики с активным шумоподавлением теперь доступны владельцам седанов. То же самое можно сказать о центральном подлокотнике второго ряда с беспроводной зарядной панелью.

Фото: обновленная Tesla Model S 2022 / Tesla

Tesla прекратила продажи двухмоторной модели S Performance в пользу Long Range, Plaid и Plaid+. Цены начинаются с 79 990 долларов США. Запас хода обновленной Model S составляет 663 километра, тогда как версия Plaid+ обещает 837 километров. Ускорение от 0 до 100 километров в час занимает менее двух секунд, а спидометр прекратит подъем на скорости 322 километра в час.

Tesla Model X

Кроссовер обновился подобным образом, интерьер Model X очень похож на новый интерьер Model S, но кроссовер все еще сохраняет панорамное лобовое стекло, переходящее в крышу и возможность установить третий ряд сидений. Внешние изменения включают обновленное “лицо” и удаление хромового декора. Показатели производительности – это 579 километров запаса хода, 2,5 секунды на ускорение до первой сотни и максимальная скорость в 262 километра в час.

Фото: обновленный кросовер Tesla Model X 2022 / Tesla

Tesla также изменила конфигурации, в которых сейчас доступен электрический кроссовер. Версия Long Range стоит от 90 000 долларов, а версия Performance заменяется на Plaid с ценником в 120 000 долларов. Версии Plaid+ у кроссовера нет.

Tesla Cybertruck

Разработка и инженерия Tesla Cybertruck уже завершены, первые поставки электрического пикапа состоятся до конца этого года, говорит Илон Маск. ”Мы осуществим несколько поставок Cybertruck в 2021 году, но полномасштабное производство и доставки начнутся в следующем году", – сказал Маск.

Какие изменения претерпел пикап на пути от концепта, представленного в ноябре 2019 года, до конвейера, пока не известно. Зато мы знаем, что первыми Cybertruck, которые пойдут в производство, будут самые мощные трехмоторные варианты. Более доступные версии начнут выпускать с 2022 года. Производство новой модели будут вести на новой гигафабрике Tesla в Остине, штат Техас, которая может заработать уже в мае.

Tesla Autopilot

Генеральный директор Tesla Илон Маск также уделил внимание технологии автоматического управления с функцией Full Self-Driving (FSD), то есть полностью автоматическим управлением. По словам Маска, FSD сможет обеспечить автономность уровня 5 до конца 2021 года.

Заявление амбициозное и неоднозначное, поскольку нынешняя версия системы даже не является надежным уровнем 3, поэтому пока не ясно, как электронику сделают “на 100% безопаснее, чем человек-водитель”, по словам генерального директора. Маск также утверждает, что FSD сможет управлять автомобилем в любом месте при любых условиях без необходимости во взаимодействии с людьми.

Также стало известно, что Tesla не планирует разрешать владельцам Tesla переносить систему Autopilot с новыми функциями FSD на более новый автомобиль. Это означает, что клиент, который несколько лет назад заплатил 7000 долларов за технологию, которая не существовала, теперь должен будет потратить еще 10 000 долларов на ту же технологию, которая все еще не готова к общему потреблению. Маск также заявил, что функционал FSD будет предлагаемый, как подписка для клиентов Tesla в течение следующих нескольких месяцев.