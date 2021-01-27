Концепт-кары известных автопроизводителей с 1950 до 2011 года демонстрировали интересные рулевые системы, но до сих пор им не суждено стать серийными. Иначе пришлось бы привыкать к джойстикам.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что рули серийных автомобилей выглядят нормально. С некоторыми исключениями, как у Chevrolet Corvette C8, большинство рулевых колес на сегодняшний день или круглые, или имеют плоский срез снизу. Между тем в прошлом было несколько интересных концептов со столь футуристическим дизайном, их рулевые колеса не были круглыми.

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Honda EV-STER (2011)

На Токийском автосалоне 2011 Honda представила концепт EV-STER – двухместный родстер с карбоновым кузовом. Вместо типичного руля концепт спортивного электрокара имел джойстики.

BMW Z22 (1999)

Футуристический концепт BMW Z22, разработанный BMW Technik GmbH был представлен в 1999 году. Минивэн имел такие технические игрушки, как центральный дисплей и боковые камеры – вещи, которые сегодня уже есть в серийных автомобилях. Что касается прямоугольного руля, то он не работал механически, а, скорее, принималкоманды от водителя с помощью электронных импульсов. Руль также имел сканер отпечатков пальцев посередине для старта двигателя, а трансмиссию предполагалось переключать с помощью кнопок.

Oldsmobile Incas (1986)

Таким видели руль автомобиля будущего создатели концепта Oldsmobile Incas в 1986 году. Вместе с полностью цифровой (!) панелью приборов, рулевой блок напоминает кабину реактивного истребителя. Руль на самом деле был разработан на основе исследования рынка – тогда новое поколение покупателей автомобилей отдало предпочтение чему-то такому, в сравнении с традиционным круглым рулем.

Citroen Karin (1980)

Концепт Karin 1980 от Citroen имел трапециевидную форму кузова и центральное сиденье для водителя, с двумя сиденьями сзади. Поэтому странное рулевое колесо в нем было вполне уместно.

Lancia Sibilo (1978)

Туринский автосалон 1978 стал местом презентации концепта Lancia Sibilo от ателье Bertone. Клиновидный футуристический спорткар имел в основе Lancia Stratos. Сплошное рулевое колесо быть эргономичным, тогда как специальный дизайн рукоятки был разработан, чтобы водители чувствовали, что они касаются ладони человека. Все кнопки также были размещены за рулем для минималистичного вида.

Maserati Boomerang (1971)

Также представленный на автосалоне в Турине концепт Maserati Boomerang 1971 считался экстремальным творением Джорджетто Джуджаро. Внешний вид, конечно, был в форме клина, но салон был более диким, чем то, что можно увидеть сегодня. Несмотря на круглую форму, рулевая колонка была почти такой же широкой, как и сам руль, в то время как все органы управления и датчики размещались внутри.

Edsel (1958)

Lancia Medusa (1980)

Lancia Orca (1982)

Pontiac Pursuit (1987)

Citroen Osmose (2000)

Nissan Nails (2001)

Mazda Ryuga (2007)

Peugeot VELV (2011)

Peugeot HX1 (2011)

Audi Urban (2011)

Acura Precision (2018)