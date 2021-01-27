Концепт-кари відомих автовиробників від 1950 до 2011 року демонстрували цікаві кермові системи, але до цього часу їм не судилось стати серінйими. Інакше довелось би звикати до джойстиків.

Зараз можна з упевненістю сказати, що керма серійних автомобілів виглядають нормально. За деякими винятками, як Chevrolet Corvette C8, більшість рульових коліс на сьогоднішній день є або круглими, або мають плоский зріз знизу. Між тим у минулому було кілька цікавих концептів з настільки футуристичним дизайном, що їхні кермові колеса не є круглими.

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Honda EV-STER (2011)

На Токійському автосалоні 2011 року Honda представила концепт EV-STER – двомісний родстер з карбоновим кузовом. Замість типового керма концепт спортивного електрокара мав джойстики.

BMW Z22 (1999)

Футуристичний концепт BMW Z22, розроблений BMW Technik GmbH був представлений у 1999 році. Мінівен мав такі технічні іграшки, як центральний дисплей та бічні камери – речі, які сьогодні вже є у серійних автомобілях. Що стосується прямокутного керма, то воно не працювало механічно, а, швидше, приймало команди від водія за допомогою електронних імпульсів. Кермо також мало сканер відбитків пальців посередині для старту двигуна, а трансмісію передбачалось перемикати за допомогою кнопок.

Oldsmobile Incas (1986)

Таким бачили кермо автомобіля майбутнього творці концепту Oldsmobile Incas у 1986 році. Разом з повністю цифровою(!) панеллю приладів, рульовий блок нагадує кабіну реактивного винищувача. Кермо насправді було розроблено на основі дослідження ринку – тоді нове покоління покупців автомобілів віддало перевагу чомусь такому, перед традиційним круглим кермом.

Citroen Karin (1980)

Концепт Karin 1980 року від Citroen мав трапецієподібну форму кузова і центральне сидіння для водія, з двома сидіннями ззаду. Тому дивне рульове колесо в ньому було цілком доречне.

Lancia Sibilo (1978)

Туринський автосалон 1978 року став місцем презентації концепту Lancia Sibilo від ательє Bertone. Клиновидний футуристичний спорткар мав в основі Lancia Stratos. Суцільне рульове колесо мало бути ергономічним, тоді як спеціальний дизайн рукоятки був розроблений, щоб водії відчували, що вони торкаються долоні людини. Всі кнопки також були розміщені за кермом для мінімалістичного вигляду.

Maserati Boomerang (1971)

Також представлений на автосалоні в Турині, концепт Maserati Boomerang 1971 року вважався найекстремальнішим творінням Джорджетто Джуджаро. Зовнішній вигляд, звичайно, був у формі клину, але салон був більш диким, ніж те, що можна побачити сьогодні. Незважаючи на круглу форму, рульова колонка була майже такою ж широкою, як і саме кермо, в той час як всі органи управління та датчики розміщувалися всередині.

Edsel (1958)

Lancia Medusa (1980)

Lancia Orca (1982)

Pontiac Pursuit (1987)

Citroen Osmose (2000)

Nissan Nails (2001)

Mazda Ryuga (2007)

Peugeot VELV (2011)

Peugeot HX1 (2011)

Audi Urban (2011)

Acura Precision (2018)