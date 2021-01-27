Поки геймери буквально полюють за відеокартами такими як GeForce RTX 3080, добувачі криптовалюти вже і не знають, як себе розважити. Ось один із прикладів.

Криптоентузіаст Саймон Бірн зробив дуже дорогу ферму на колесах, але в якості тих самих коліс він вибрав не якийсь там великий пікап або мікроавтобус, а BMW i8 ціною близько 150 000 доларів.

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Багажник автомобіля зовсім невеликий, так що в ньому розмістилася невелика ферма з шести GeForce RTX 3080, блоку живлення EVGA SuperNOVA 1600 T2 і материнської плати Asus B250 Mining Expert. Як повідомляється, така система може одночасно добувати і Bitcoin, і Etherium.

На логічне запитання «Навіщо?», Саймон Бірн відповідає, що зробив таку ферму «для того, щоб позлити геймерів» і одночасно заробляти гроші під час їзди. «Я не займаюся криптовалютою, щоб швидко заробити гроші, але я візьму бонус», - сказав Бірн.

Втім, взяти бонус не так-то й просто, так як ферма не позбавлена недоліків. Її головна проблема полягає у виділенні великої кількості тепла. Варіанти обійти нагрів - чи включати на невеликі проміжки часу, або постійно їздити з відкритим заднім люком, або переселитися кудись на північ. Так що Майнінг в багажнику BMW i8 - скоріше не дуже гарний демонстративний жест, ніж реальний інструмент для заробляння грошей.