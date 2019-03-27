Навіщо? Бо безпека – перш за все.

Загорання електрокарів – нова проблема сьогодення, з якою довелось стикнутись багатьом власникам сучасних батарейних автомобілів.

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У одній з комун у Нідерландах почав палати гібридний BMW i8. Аби загасити пожежу, вогнеборці вдались до незвичайного методу. Рішення, можливо, не найкраще з погляду власника автомобіля, однак стовідсотково ефективне, як показав цей досвід.

З інформації, що міститься у дописі на сторінці пожежного відділку у Facebook, відомо, що гібридний спорткар почав горіти у приміщенні автосалону. Пожежники дістали його з будівлі і опустили її у “ванну” з водою.



Чому вогнеборці вдались до такого радикального способу пожежогасіння? Тому що електрокари (і гібриди) горять не так, як звичайні авто з ДВЗ, а отже і гасити їх звичними способами не вийде. Це обумовлено хімічними процесами, що протікають у літій-іонних акумуляторах. Для того, аби загасити палаючий електрокар потрібно дуже багато води – значно більше, ніж потрібно для наповнення сміттєвого баку, аби перетворити його на ванну для електрокара.

Сподіватимемось, що хтось винайде спосіб менш вандального способу гасіння електрокарів, бо дивитись на таке – боляче.

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