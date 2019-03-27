Для чего? Потому что безопасность – прежде всего.

Возгорание электрокаров – новая проблема современности, с которой пришлось столкнуться многим владельцам современных батарейных автомобилей.

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В одной из коммун в Нидерландах начал гореть гибридный BMW i8. Чтобы потушить пожар, пожарные прибегли к необычному методу. Решение, возможно, не самое лучшее с точки зрения владельца автомобиля, однако стопроцентно эффективное, как показал этот опыт.

Из информации, содержащейся в заметке на странице пожарного отделения в Facebook, известно, что гибридный спорткар начал гореть в помещении автосалона. Пожарные достали его из здания и опустили в “ванну” с водой.

Почему пожарные прибегли к такому радикальному способу пожаротушения? Потому что электрокары (и гибриды) горят не так, как обычные авто с ДВС, а следовательно и гасить их привычными способами не получится. Это обусловлено химическими процессами, протекающими в литий-ионных аккумуляторах. Для того, чтобы потушить горящий электрокар нужно очень много воды – гораздо больше, чем требуется для наполнения мусорного бака, чтобы превратить его в ванну для электрокара.

Будем надеяться, что кто-то изобретет способ менее вандальный чем такой способ тушения электрокаров, потому что смотреть на такое – больно.

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