Пока геймеры буквально охотятся за видеокартами, такими как GeForce RTX 3080, добытчики криптовалюты уже и не знают, как себя развлечь. Вот один из примеров.

Криптоэнтузиаст Саймон Бирн сделал очень дорогую ферму на колесах, но в качестве тех самых колес он выбрал не какой-то там большой пикап или микроавтобус, а BMW i8 ценой около 150 000 долларов.

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Багажник автомобиля совсем небольшой, так что в нем разместилась небольшая ферма из шести GeForce RTX 3080, блока питания EVGA SuperNOVA 1600 T2 и материнской платы Asus B250 Mining Expert. Как сообщается, такая система может одновременно добывать и Bitcoin и Etherium.

На логичный вопрос: “Зачем?” Саймон Бирн отвечает, что сделал такую ферму “для того, чтобы позлить геймеров” и одновременно зарабатывать деньги во время езды. Я не занимаюсь криптовалютой, чтобы быстро заработать деньги, но я возьму бонус", – сказал Бирн.

Впрочем, взять бонус не так-то и просто, так как ферма не лишена недостатков. Ее главная проблема заключается в выделении большого количества тепла. Варианты обойти нагрев – включать или на небольшие промежутки времени, или постоянно ездить с открытым задним люком, или переселиться куда-то на север. Так что майнинг в багажнике BMW i8 – скорее не очень красивый демонстративный жест, чем реальный инструмент для зарабатывания денег.