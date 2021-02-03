Дизайнерський крос-хетч DS 4 змінив покоління і тепер вміє їздити без бензину.

Люксовий суббренд Citroen продовжує розширювати свою лінійку моделей. Після дебюту кросоверів DS 7 Crossback і DS 3 Crossback, а люкс-седана DS 9, прийшов час для четвертої моделі – високого хетчбека DS 4!

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Дизайнерський крос-хетч виконаний за мотивами концепту Aero Sport Lounge. “Модель DS 4 була задумана так, щоб змінити і навіть розширити звичні межі сегменту С-Premium. Новий автомобіль націлений на абсолютно різних покупців, пропонуючи два стилі кузову: традиційний компактний хетчбек і амбітне крос-купе. Саме ця ідея – поєднати два сегмента в одному автомобілі – визначала наші рішення на кожному етапі роботи над новим DS 4”, – каже директор з продукції DS Automobiles Маріон Девід.

Новий DS 4 виявився помітно довшим за Citroen DS 4 – модель, від якої новачок успадкував лише назву та ауру дизайнерського автомобіля. Довжина машини в обох кузовних формах становить 4,4 метра. Багажник з електроприводом дверки вміщує 430 літрів.

Фото: DS 4 / DS Automobiles

Дебютант отримав не лише два варіанти кузову, а ще й три виконання: власне DS 4, позашляховий DS 4 Cross з пластиковим захистом, рейлингами і трекшн-контролем, а також спортивний DS 4 Performance Line з особливим декором Black Pack. Всім трьом покладена матрична оптика, що складається з 98 окремих світлодіодів.

Для оздоблення салону використовуються шкіра, алькантара, карбон та натуральне дерево. В оснащення включено нову інформаційно-розважальну систему DS IRIS з голосовим і жестовим управлінням та п'ятидюймовим тачскріном на центральній консолі, проекційний дисплей з ефектом доповненої реальності, 690-ватна акустика Focal Electra з 14 динаміками.



Особливо виробник виділяє такі технологічні аспекти DS 4:

фірмова система нічного бачення;

адаптивна підвіска, що сканує простір перед автомобілем та моментально змінює налаштування;

система кругового огляду;

вдосконалений асистент водіння, з функціями напівавтоматичного обгону і регулювання швидкості повороту.



DS 4 пропонуватимуть із бензиновими моторами серії PureTech з віддачею у 130, 180 і 225 кінських сил, дизелем BlueHDi з віддачею у 130 сил, а також 225-сильним плагін-гібридним агрегатом E-Tense. Останній здатен забезпечити рух в чисто електричному режимі на відстань більше 50 кілометрів. Усі мотори поєднуються виключно з восьмишвидкісним автоматом.

Продажі DS 4, в тому числі в Україні, стартують в четвертому кварталі цього року. Покупцям запропонують сім кольорів кузова та широкі можливості персоналізації.